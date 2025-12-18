El desempleo bajó al 6,6% durante el tercer trimestre, pero volvió a aumentar el trabajo informal + Seguir en









El dato se compara con el 6,9% registrado en el mismo período de 2024. Así lo informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

La desocupación tocó el nivel más bajo del año.

La tasa de desempleo bajó al 6,6% en el tercer trimestre del año, desde el 6,9% registrado en el mismo período de 2024, de acuerdo con los datos difundidos este jueves por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), en momentos en que se debate en el Congreso la reforma laboral, impulsada por el oficialismo. Frente al trimestre previo, la desocupación bajó 1 punto porcentual, desde el 7,6%, detalló el informe de Mercado de Trabajo (EPH).

La mejora del indicador se dio en un contexto de recuperación de la actividad económica, pero también de un aumento de la informalidad -que pasó del 42,6% de hace un año al 43,3%- y de una contracción del empleo asalariado registrado.

En el tercer trimestre, la tasa de actividad (TA) –que mide la población económicamente activa (PEA) sobre el total de la población– aumentó a 48,6% (desde el 48,3% de un año atrás); la tasa de empleo (TE) –que mide la proporción de personas ocupadas con relación a la población total– subió a 45,4% (desde el 45%).

"La baja del desempleo se produjo por suba de las personas ocupadas, no porque dejaron de buscar trabajo. La tasa de empleo (ocupados cada 100 habitantes) pasó del 45% al 45,4% (era 45,5% en 2023)", comentó Daniel Schteingart, director de Desarrollo Productivo de Fundar.

En términos absolutos, el organismo estadístico estimó que unas 958.000 personas se encontraban desocupadas, sobre una población económicamente activa de 14,6 millones, en el universo de los 31 aglomerados urbanos que releva la Encuesta Permanente de Hogares.

El director ejecutivo de la Fundación Libertad y Progreso, Aldo Abram, atribuyó la mejora del indicador a un mejor desempeño de la actividad económica. “Consecuente con la mejor evolución que lo esperado del nivel de actividad durante el tercer trimestre, la creación de empleo superó nuestras expectativas”, sostuvo. En ese sentido, remarcó que, “a pesar del aumento de la gente que salió a buscar trabajo, se terminó generando una caída de la desocupación al 6,6%, lo que resulta una buena noticia”, señaló.

