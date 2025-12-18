El superávit comercial saltó a casi u$s2.500 millones en noviembre, el nivel más alto en un año y medio

El saldo estuvo explicado por el fuerte repunte de las exportaciones, que crecieron 21,1% interanual, y por la menor demanda de importaciones, que avanzaron apenas 6,1%.

Las exportaciones provenientes del agro y la energía fueron las responsables del saldo exportador récord.

La balanza comercial anotó su superávit comercial más importante desde mayo del año pasado , con un saldo a favor por casi u$s2.500 millones durante noviembre, según informó este miércoles el INDEC . Se trata además del 24° superávit consecutivo.

En el noveno mes del año, las exportaciones totalizaron u$s8.096 millones , lo que representó un crecimiento interanual de 24,1% . Esta suba fue impulsada por un incremento de 28% en las cantidades exportadas , ya que los precios disminuyeron 3% . Los datos desestacionalizados aumentaron 12%, en comparación con el mes anterior.

Por su parte, las importaciones alcanzaron un total de u$s5.249 millones, un 6,6% más que en el mismo período de 2024. El menor incremento desde noviembre de 2024. Las cantidades crecieron 6,1% y los precios, 0,4%. A su vez, los datos desestacionalizados registraron una baja de 6,9% .

En cuanto al saldo comercial , en octubre, la balanza comercial presentó un superávit de u$s2.498 millones, lo que implicó un incremento de u$s1.221 millones respecto al mismo mes de 2024. El índice de términos del intercambio disminuyó 3,5% , y reflejó un deterioro en los precios relativos del comercio exterior.

El ministro de Economía, Luis Caputo , se hizo eco de la novedad y destacó que el superávit comercial en noviembre fue de " casi el doble de año anterior y casi cuatro veces lo esperado por el REM (Relevamiento de Expectativas del Mercado", que lo ubicaba en u$s673 millones .

El agro y la energía impulsaron las exportaciones

Los Productos Primarios registraron un alza de 87,1% con u$s938 millones, máximo valor desde diciembre de 2021. Las cantidades ascendieron 92% y los precios descendieron 2,6%. De todos los subrubros, semillas y frutos oleaginosos, fue el que más se elevó, con u$s817 millones.

Los Combustibles y Energía crecieron 52,8% con una diferencia interanual de u$s348 millones. Las cantidades se incrementaron 67,7% y los precios descendieron 8,7%. "La balanza comercial energética fue de u$s860 millones en Noviembre 2025, acumulando así un superávit de u$s7.790 millones en los últimos 12 meses", destacó el economista de Romano Group, Salvador Vitelli.

Las ventas de Manufacturas de Origen Industrial alcanzaron u$s2.318 millones, con una variación positiva de 14,5% con respecto al mismo período del año anterior, y reflejaron un aumento de las exportaciones de este rubro por u$s293 millones. Las cantidades se elevaron 15,0% y los precios cayeron 0,3%.

La nota disonante la marcaron las Manufacturas de Origen Agropecuario, que disminuyeron 0,4%. Se registró una baja con respecto a noviembre de 2024 de u$s10 millones, por un descenso de 1,6% en los precios, pese al crecimiento en las cantidades de 1,3%.

Cuáles son las principales importaciones de Argentina

La categoría de Vehículos Automotores de Pasajeros tuvo una variación positiva de 68,1%, correspondiente a u$s207 millones más de importaciones con relación al mismo período del año anterior.

Las importaciones asociadas al rubro de Bienes de Consumo alcanzaron u$s916 millones y crecieron 23,9% respecto de noviembre de 2024. Los Bienes de Capital registraron un crecimiento de 13,1% y sumaron u$s122 millones en este uso.

Los Combustibles y Lubricantes tuvieron un incremento interanual de u$s17 millones y una variación positiva de 12,9%. De todas maneras, el rubro que más ascendió fue Resto, con 240,6% y us$70 millones, esencialmente por la mayor compra de bienes despachados mediante servicios postales (couriers).

Por el lado de los retrocesos, las Piezas y Accesorios para bienes de capital mostraron una variación negativa de 13,4%, con una baja de u$s167 millones respecto a igual mes del año anterior. De manera similar, Piezas y Accesorios para equipos de transporte fue el subrubro que registró la mayor caída de todos los usos económicos, con un total de u$s102 millones.