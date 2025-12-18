El PRO endurece su postura y condiciona el apoyo legislativo tras la sesión en Diputados

Tras la media sanción del Presupuesto 2026, La Libertad Avanza, Unión por la Patria y los gobernadores Gustavo Sáenz (Salta) y Hugo Passalacqua (Misiones) llegaron a un acuerdo por los nombramientos para la AGN. El partido amarillo quedó afuera de las negociaciones y amenazan con ir a la Justicia. Además, condicionan su acompañamiento al Gobierno en el Congreso.

Este miércoles debutó la nueva Cámara de Diputados y, en apenas 13 horas, La Libertad Avanza dilapidó buena parte de lo que supo conseguir desde el triunfo (inesperado) del 26 de octubre : el PRO condiciona su apoyo legislativo y amenaza con ir a la justicia por los nombramientos para la Auditoría General de la Nación ; se cayó un capítulo completo del Presupuesto 2026 y, como frutilla del postre, el oficialismo pactó, entre gallos y medianoche, con Unión por la Patria o, con "los kukas" como los insultan desde las filas libertarias, por un cargo en la AGN. Martín Menem y Diego Santilli quedaron en el centro de la escena.

La Libertad Avanza dejó pasar la oportunidad de celebrar. Este miércoles debutó la nueva composición de la Cámara baja y era la oportunidad perfecta para que el oficialismo mostrara los frutos cosechados en las elecciones de octubre. En lugar de eso, como solía decir el ahora exdiputado de la UCR, Mario Negri, "pecaron de gula". O, como dijo una fuente que peina canas en el Congreso, "se comportaron como el kirchnerismo cuando tenía mayoría absoluta, pero sin tenerla".

¿Qué fue lo que pasó? En primer lugar, La Libertad Avanza coló la derogación de dos de las leyes protagonistas de este año: la Emergencia en Discapacidad y la Ley de Financiamiento Universitario . Se trata las dos iniciativas sancionadas por el Congreso, vetadas por el Presidente Javier Milei e insistidas por el Poder Legislativo. El tema no pasó desapercibido. En la previa a la firma del dictamen, el asunto fue puesto sobre la mesa en el debate en comisión. Y dividió aguas entre los gobernadores "amigos" de la Casa Rosada .

La salida que encontraron los libertarios fue que la votación, en el recinto, sea por capítulo y no por artículo. Esperaron que, de esa manera, los diputados que habían acompañado esas leyes esta vez le dieran el visto bueno a la derogación. Al quedar diluidas en medio del capítulo, en el Gobierno pensaron que sus aliados los respaldarían. No fue así. Pese a los giros de ATN, a las fotos y promesas con el ministro del Interior, Diego Santilli, los diputados que responden a los mandatarios de Catamarca y Tucumán, votaron en contra del capítulo 11. Los chaqueños de Leandro Zdero se abstuvieron . Así, una parte del Presupuesto se cayó y fue girado al Senado rengo.

Las negociaciones de "El Colo" no alcanzaron para salvar ese tramo de la "ley de leyes" . Primera derrota oficialista que ni los propios imaginaban. Basta ver lo que decía la flamante libertaria, Silvana Giudici, apenas tres minutos antes de la votación: “Dejen de dar vueltas, no va a poder dar vuelta ningún voto”. Tres minutos después, el capítulo sucumbía .

¿De qué sirvieron las negociaciones de Santilli (que se extendieron hasta el filo de la votación) y los giros de fondos si el texto sale rengo? Mal debut para "el Colo".

Si en lugar de haber hecho la votación capítulo por capítulo, como pidió La Libertad Avanza, apañada por sus aliados, hubiera sido por artículo, se hubiera caído el 75 pero el resto de la ley seguía en pie. "Están haciendo todo para que no haya presupuesto", sospechan en la oposición. Otros los acusan de inexperiencia.

La AGN: un antes y un después con el PRO

El rechazo al capítulo del Presupuesto fue apenas un capítulo de la jornada. El oficialismo debió devolver a comisión el proyecto de Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria, que le pone límites a la emisión monetaria y busca penalizar a los impulsores de Presupuestos deficitarios. Así, se cayó, por falta de votos, otra de las banderas de Javier Milei.

La frutilla del postre se produjo pasadas las 3 am. Fue cuando se concretó un rumor que sonaba en los pasillos del Congreso desde el miércoles por la mañana. Esto fue colar en la sesión la votación para nombrar a los tres representantes de la AGN de Diputados. El tema venía demorado desde hacía dos años. Los libertarios frenaban el tema. Por ser tan pocos diputados, no había forma de colar a uno propio en ese organismo de control.

Germán Martínez Martín Menem Diputados El PRO denuncia un pacto entre el kirchnerismo y LLA. Mariano Fuchila

Hasta que pasada la medianoche se concretó el acuerdo de LLA con Unión por la Patria e Innovación Federal. Así como en Ficha Limpia el PRO denunció un "pacto" del Gobierno con los K, con esa maniobra volvió a insistir.

"A partir de esto, la relación es absolutamente distinta", dijeron altas fuentes del PRO luego de que en la madrugada de este jueves, en la sesión se votaran los nombres de Rita Almada (LLA), Juan Forlón (UP) y Pamela Calletti (Innovación Federal) fueran votados.

"No vamos a bancar ni dar quorum ni hacer nada de lo que no tengamos que hacer", aseguraron en el bloque amarillo. Asimismo, altas fuentes del partido de Mauricio Macri aseguraron que, de ahora en más, cuando haya sesión, se sentarán en sus bancas, en el recinto, los salteños, los catamarqueños, los misioneros y todos aquellos bloques que, con su voto, avalaron la jugada que se concretó pasadas las 3 am.

Si bien el bloque que conduce Ritondo fue diezmado por los libertarios, si la fractura es permanente, al oficialismo, que sigue siendo minoría en la Cámara, le representa una merma de 12 votos o presencias para dar quorum que no son nada despreciables.

"Como todo, la construcción de las confianzas tardan y llevan un tiempo; la destrucción son en un segundo, y ayer se destruyó la confianza", dijeron en el PRO. Los amarillos disputaban para que una de esas tres sillas fuera para el exministro de Trabajo durante el gobierno de Cambiemos Jorge Triaca.

Cristian Ritondo -quien ya mantiene un encono con los libertarios que le vaciaron su bloque- habló de "falta de códigos" y apuntó contra el presidente de la Cámara, Martín Menem. El riojano dilapidó la confianza de los amarillos por tratar el tema a sus espaldas (no se habló del asunto en la reunión de Labor). Ahora, amenazan con ir a la Justicia por tratar un tema que no estaba incluido en el temario de sesiones extraordinarias decretado por Milei.

Pero los amarillos quedaron afuera de la repartija. Lo propio pasó con Emilio Monzó, el candidato de Encuentro Federal, que tenía el aval de Sergio Massa para recalar en la AGN. Unión por la Patria pactó con LLA y Monzó cayó en desgracia.

¿Un dato? Fueron los diputados de Encuentro Federal, Nicolás Massot y Miguel Ángel Pichetto los que le habilitaron el quorum al oficialismo en la sesión. Faltaban apenas 30 segundos para que culminara la media hora de tolerancia y La Libertad Avanza no tenía a 129 diputados sentados en sus bancas para poner en marcha la primera sesión del período de sesiones extraordinarias.

Presupuesto 2026: cómo sigue el debate

Mientras La Libertad Avanza amenaza con vetar su propio Presupuesto tras el rechazo del capítulo 11, el texto sigue su curso. Debe ser tratado por el Senado para su sanción definitiva. Las intenciones de Patricia Bullrich, titular del bloque oficialista en el Senado, son que el texto se dictamine este viernes para llevarlo al recinto 7 días después.

En esa instancia, se le pueden hacer modificaciones a la media sanción. Por caso, reponer el capítulo 11 y que el texto vuelva a Diputados para su sanción definitiva. Allí, los miembros de la Cámara baja deberán definirse por una de las dos versiones. No está todo dicho.

El asunto es que el calendario aprieta. Si el 1 de enero LLA no tiene presupuesto sancionado, deberá reconducir, por tercer año consecutivo, la última "ley de leyes" sancionada en la era Alberto Fernández. ¿Será ese el mensaje que los libertarios quieren darle a los mercados y al FMI?