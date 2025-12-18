"Este Presupuesto 2026 no nos sirve": furia en el Gobierno con aliados y escenario de veto de Javier Milei Por Ezequiel Rudman + Seguir en









Se complican las extraordinarias para el oficialismo en el Congreso. La Libertad Avanza intentará insistir con la versión original de la "ley de leyes" en el Senado.

Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Raúl Jalil (Catamarca), dos de los "traidores" apuntados por el goberino nacional en la votación del Presupuesto 2026 en Diputados.

Fuerte malestar en el Gobierno a partir del rechazo del capítulo XI del Presupuesto 2026 que Javier Milei consideraba central parta blindar su política económica de equilibrio fiscal. "Este Presupuesto así no nos sirve", fue el comentario de la mesa chica del oficialismo ante lo que consideran la traición de un grupo de gobernadores aliados que se desmarcaron en la votación en particular en la madrugada de este jueves en la Cámara de Diputados.

El capítulo XI, rechazado en la votación en particular, contenía las derogaciones de las leyes de emergencia en discapacidad y financiamiento universitario, que tras haber sido vetadas este año por el Presidente, fueron ratificadas por el ambas Cámaras del Congreso con más de dos tercios de los votos. Ahora el Gobierno intentará modificar en el Senado antes del 30 de diciembre la sanción con modificaciones opositoras del Presupuesto 2026 pero se esfuma en principio el objetivo de la Casa Rosada de terminar 2025 con el proyecto convertido en ley.

¿Veto al Presupuesto 2026? Lo que parecía un trámite pata La Libertad Avanza en en relación al Presupuesto se convirtió ahora en un expediente de incierto final y que podría exponer a Javier Milei al veto de su propio proyecto de ley en el caso de que el Senado ratifique el rechazo del capítulo XI que, de acuerdo al oficialismo, atenta contra el objetivo de equilibrio fiscal en las cuentas públicas. En el mejor de los casos, si el oficialismo lograra renegociar con los gobernadores aliados en la Cámara Alta para votar la versión originar sin cambios del proyecto, el Presupuesto debería regresar a Diputados para ser votados nuevamente pero ya el próximo año. Es decir, Javier Milei debería prorrogar las sesiones extraordinarias que finalizan el 30 de diciembre o esperar a las ordinarias que comienzan el 1 de marzo.

La bronca de La Libertad Avanza apunta al kirchnerismo y la izquierda pero en especial a gobernadores que consideraban aliados pero "no interpretaron el mensaje de las urnas", según explicaron desde Casa Rosada ante la consulta de Ámbito. "La sociedad votó orden fiscal, equilibrio y fin del déficit permanente", advierten en relación al capítulo XI del Presupuesto 2026 que derogaba el financiamiento universitario y la emergencia en discapacidad pero fue rechazado por varios mandatarios provinciales y un sector de la UCR.

milei congreso ¿Milei vetará el Presupuesto si no se aprueba el proyecto del oficialismo? El foco está puesto en los gobernadores Osvaldo Jaldo (Tucumán), Raúl Jalil (Catamarca), Gustavo Sáenz (Salta) y Rolando Figueroa (Neuquén), junto con un grupo reducido de radicales aliados que responden a Leandro Zdero y Gustavo Valdés, quienes votaron en contra del capítulo XI. El caso de Jaldo, Jalil y Sáenz es paradigmático y generó especial ira en el gobierno nacional donde directamente los tachan de "traidores" por haber sido beneficiados con fondos de ATN y luego haber votado en contra del proyecto enviado por la Casa Rosada.

Traidores a Javier Milei En el gobierno nacional interpretan que el rechazo al capítulo XI tiene un objetivo concreto: forzar al Presidente a administrar un Presupuesto con déficit, algo que en el oficialismo consideran u desafío inaceptable. "Este presupuesto no nos sirve", insisten desde el gobierno. Del pelotón de "traidores" donde ubican a Jaldo, Jalil y Sáenz, separan en la Rosada a los gobernadores de Provincias Unidas quienes habían acordado con La Libertad Avanza habilitar el quórum para la sesión, apoyar en la votación en general y ausentarse de manera acordada en el capítulo conflictivo. Y cumplieron en todos los términos del acuerdo. Las bilaterales de Diego Santilli con los mandatarios provinciales alcanzaron para que, luego de varias derrotas consecutivas del oficialismo en la Cámara de Diputados a lo largo de 2025, incluidos los rechazos a los vetos presidenciales, el gobierno nacional lograra aprobar el Presupuesto 2026 en general con 132 votos. Ese triunfo parcial fue posible gracias a os votos del PRO, radicales dialoguistas, y los espacios que responden a Jaldo, Sáenz, Jalil, Marcelo Orrego (San Juan), Rogelio Frigerio (Ente Ríos) y Hugo Passalacqua (Misiones). Pero en la votación en particular, donde LLA había logrado que se realice por capitulo y no articulo por articulo, varios aliados se dieron vuelta. Tropiezo en Diputados La obsesión por derogar las leyes de financiamiento universitario y de emergencia en discapacidad fue un error autoinfligido por el Poder Ejecutivo Nacional tras la insistencia con mas de los dos tercios de los votos del Congreso, más teniendo en cuenta que el gobierno nacional ya había otorgado aumentos para esos sectores. Sin embargo, y ante la consulta de Ámbito, en el gobierno sostuvieron una posición firme y consistente: "no hay vuelta atrás hacia el déficit, porque la Argentina ya eligió otro camino". ‎Para la Casa Rosada, el foco del debate no es técnico ni reglamentario, sino político y económico: déficit versus superávit, pasado versus un nuevo esquema de responsabilidad fiscal. El Presupuesto pasará ahora al Senado para su tratamiento donde La Libertad Avanza intentará revertir en inferioridad numérica el rechazo al capítulo XI. Las dos leyes que continúan por ahora vigentes -financiamiento universitario y emergencia en discapacidad- generan un volumen de gasto que, de acuerdo al oficialismo, ponen en riesgo el superávit fiscal, y consolidan un Presupuesto que no le sirve al gobierno para cumplir el mandato electoral. Para inisistir con la versión enviada por Javier Milei, La Libertad Avanza necesitará el apoyo de los mismos gobernadores aliados que los "traicionaron" en Diputados. Si la Casa Rosada no consigue el Presupuesto al que aspira, el proyecto podría quedar sin tratamiento en la Cámara Alta o directamente ser fulminado por un nuevo veto de Javier Milei.