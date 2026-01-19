Dólar hoy: a cuánto cotiza este lunes 19 de enero + Seguir en









Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

El dólar oficial minorista cotizó a $1.410 para la compra y a $1.460 para la venta en el Banco Nación (BNA). En tanto, en el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (BCRA), la divisa lo hizo a $1.454,65 para la venta.

A cuánto opera el dólar oficial hoy, lunes 19 de enero En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cotizó a $1.434,50.

A cuánto cotiza el dólar blue hoy, lunes 19 de enero El dólar blue cotizó a $1.485 para la compra y a $1.505 para la venta, según un relevamiento de Ámbito en cuevas de la city porteña.

Valor del CCL hoy, lunes 19 de enero El dólar CCL cotiza a $1.511,93 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 5,3%.

Valor del dólar MEP hoy, lunes 19 de enero El dólar MEP cotiza a $1.468,67 y la brecha con el dólar oficial es de 2,4%.

Precio del dólar tarjeta hoy, lunes 19 de enero El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.898. Cotización del dólar cripto hoy, lunes 19 de enero El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.516,67, según Bitso. Valor de Bitcoin hoy, lunes 19 de enero Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, cotiza en los u$s93.158, según Binance.