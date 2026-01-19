SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

19 de enero 2026 - 15:46

Dólar hoy: a cuánto cotiza este lunes 19 de enero

Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

dolar blue

El dólar oficial minorista cotizó a $1.410 para la compra y a $1.460 para la venta en el Banco Nación (BNA). En tanto, en el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (BCRA), la divisa lo hizo a $1.454,65 para la venta.

A cuánto opera el dólar oficial hoy, lunes 19 de enero

En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cotizó a $1.434,50.

Informate más

A cuánto cotiza el dólar blue hoy, lunes 19 de enero

El dólar blue cotizó a $1.485 para la compra y a $1.505 para la venta, según un relevamiento de Ámbito en cuevas de la city porteña.

Precio del dólar tarjeta hoy, lunes 19 de enero

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.898.

Cotización del dólar cripto hoy, lunes 19 de enero

El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.516,67, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, lunes 19 de enero

Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, cotiza en los u$s93.158, según Binance.

