El dólar oficial minorista cotizó a $1.410 para la compra y a $1.460 para la venta en el Banco Nación (BNA). En tanto, en el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (BCRA), la divisa lo hizo a $1.454,65 para la venta.
Dólar hoy: a cuánto cotiza este lunes 19 de enero
Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.
-
Dólar hoy: a cuánto cerró este lunes 19 de enero
-
Dólar: las reservas crecieron más de u$s200 millones y alcanzaron un nuevo récord de la era Milei
A cuánto opera el dólar oficial hoy, lunes 19 de enero
En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cotizó a $1.434,50.
A cuánto cotiza el dólar blue hoy, lunes 19 de enero
El dólar blue cotizó a $1.485 para la compra y a $1.505 para la venta, según un relevamiento de Ámbito en cuevas de la city porteña.
Valor del CCL hoy, lunes 19 de enero
El dólar CCL cotiza a $1.511,93 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 5,3%.
Valor del dólar MEP hoy, lunes 19 de enero
El dólar MEP cotiza a $1.468,67 y la brecha con el dólar oficial es de 2,4%.
Precio del dólar tarjeta hoy, lunes 19 de enero
El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.898.
Cotización del dólar cripto hoy, lunes 19 de enero
El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.516,67, según Bitso.
Valor de Bitcoin hoy, lunes 19 de enero
Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, cotiza en los u$s93.158, según Binance.
- Temas
- Dólar
- Dólar Blue
- reservas del BCRA
- BCRA
Dejá tu comentario