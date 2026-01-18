Avanza el plan de compra de reservas, ajustan proyecciones de inflación y los activos en pesos recobran protagonismo

El Banco Central intensificó la compra de divisas y acumuló casi u$s500 millones en la semana. Tras el IPC de diciembre, el mercado volvió a recalibrar sus proyecciones de inflación. En el frente inversor, las LECAPs recuperaron atractivo en términos de rendimiento, y los bonos en pesos concentraron la mayor atención de los operadores.

Las reservas, el dato positivo destacado de la semana. Qué se viene hacia adelante.

El plan de acumular reservas está en marcha y el Banco Central (BCRA) lo demostró con creces durante toda la semana. En medio de un escenario internacional agitado y de una marcada volatilidad en las tasas, el Ejecutivo buscó contrastar los buenos resultados de la autoridad monetaria, que acumuló casi u$s500 millones en la segunda semana de enero, al tiempo que el último dato de inflación volvió a sembrar dudas sobre la dinámica de precios hacia adelante.

Como remarcan los principales analistas económicos, los años sin elecciones suelen ser clave para acumular dólares. En un sistema político atravesado por ciclos electorales cada dos años, estos períodos funcionan como una ventana de mayor previsibilidad antes de nuevos episodios de volatilidad. En ese esquema, existen dos años de oportunidad para caminar en tierra firme y llegar “mejor” preparados a los escenarios electorales.

En ese marco, y pese a los reiterados reclamos del mercado a lo largo del último año —no limitados al tramo preelectoral—, el Gobierno avanzó sobre un elemento clave para la deuda soberana en dólares , incluso en jornadas de bajo volumen operado . En paralelo, el sector corporativo registró un renovado apetito por financiamiento en dólares , que se reflejó en colocaciones primarias en hard dollar , en un contexto de eliminación de las cuentas CERA y de reordenamiento de carteras luego de la fuerte dolarización del período electoral . En los últimos días, compañías de peso como Cresud, John Deere, Telecom y Banco Macro acudieron a un mercado - tanto bajo ley local como ley de Nueva York- con alta demanda para invertir dólares .

“Hacia el cierre de 2025, luego del respaldo estadounidense previo al proceso electoral, el Banco Central y el Tesoro retomaron la compra de divisas, dando una señal clara de que comprendieron la demanda del mercado” , opinó el analista Gastón Lentini en un extenso informe. No obstante, advirtió que ya no alcanza con comprar dólares para afrontar la deuda heredada : el mercado exige que las reservas netas sean positivas para permitir una baja adicional del riesgo país , al menos hacia la zona de los 300 puntos básicos , en línea con el promedio de Latinoamérica. Para eso, aún no hay un plan claro , señaló.

Según Adcap Grupo Financiero , la percepción actual es que “el mercado se mantiene cómodo con el posicionamiento y los precios actuales” , y que está a la espera de señales más claras —probablemente a partir de una oferta de recompra o un canje de bonos — antes de avanzar con movimientos más decididos .

bcra.png El BCRA anotó un punto esta semana con compras por más de u$s500 millones

En cuanto a las reservas, otro informe de F2 Soluciones Financieras destacó que la mejora en la deuda hard dollar estuvo asociada a la aceleración en la acumulación de reservas. Sin embargo, advirtió que “el crecimiento en la positividad de las tasas en moneda local y la pausa en el proceso de desinflación, con expectativas de mayor persistencia en niveles superiores al 2%, juegan en contra”.

Por otro lado, señaló que “ya transcurrió la primera mitad de enero y comienza a acercarse el tratamiento de la reforma laboral, un tema al que el mercado prestará especial atención, dado que el riesgo inherente a la política sigue siendo una amenaza”.

Así las cosas, el FMI dio esta semana un guiño a la política que viene llevando adelante el Banco Central en materia de acumulación de dólares. “Nos alientan mucho las medidas que están tomando las autoridades para reconstruir las reservas. Estas medidas se ven respaldadas por los recientes ajustes en los marcos monetario y cambiario, incluida la introducción de un programa de compra de reservas de divisas anunciado previamente”, señaló la portavoz del organismo. Al mismo tiempo, informó que la segunda revisión técnica del acuerdo EFF se realizará durante febrero. En ese contexto, el Gobierno cumplió la meta nominal de superávit fiscal y aún existe la posibilidad de que, de mantenerse este ritmo de compras, pueda alcanzar el objetivo de reservas.

La inflación, la principal duda del mercado

Hay dos formas de mirar el dato de inflación: por el lado positivo y por el negativo. Ambas lecturas son técnicamente válidas. El INDEC informó que el IPC de diciembre fue del 2,8% y, si bien confirmó que la inflación cerró 2025 en 31,5%, el nivel más bajo desde 2017, también evidenció que el índice de precios se acelera de manera consecutiva desde julio, con un repunte cercano al 3% en la inflación núcleo. Ver el vaso medio lleno o medio vacío depende, en definitiva, de la interpretación.

En esa línea, un documento de GMA Capital sostuvo que “la coexistencia de correcciones aún pendientes en precios regulados, una inflación de servicios que se mantiene elevada y el reacomodamiento de algunos precios relativos imprimieron una dinámica más lenta en el plano desagregado”. No obstante, destacó que “fue la consistencia del ancla macroeconómica la que ayudó a preservar parte del rumbo a lo largo del año”. Y agregó que, pese a la aceleración hacia el cierre, la dinámica inflacionaria se mantuvo sensiblemente más contenida que en 2024, cuando la nominalidad había escalado al 117,8%.

Este dato terminó funcionando durante la semana como una “señal de alarma”, al impulsar expectativas alcistas en las proyecciones del mercado. Hasta mayo, se descuenta una inflación promedio mensual del 2,1%. Si bien el consenso sigue esperando una trayectoria descendente, la velocidad del proceso comenzó a ponerse en debate.

Para proyectar el escenario hacia adelante, las LECAPs volvieron a ganar protagonismo hacia el cierre de la semana, impulsadas por la última licitación de deuda del Tesoro y los premios ofrecidos, que reubicaron las tasas nominales anuales (TNA) en niveles claramente superiores a los plazos fijos y holgadamente por encima de la inflación esperada.

En ese contexto, los bonos en pesos mostraron una performance semanal dispar. El segmento CER acumuló caídas promedio del 0,3% (salvo los bonos más largos DICP/PARP que subieron 0,7%); los regidos por tasa fija tuvieron un balance mixto (el tramo corto subió 0,3%, el tramo medio cayó 0,3% y el tramo largo ganó un 0,6%); y los quye ajustan por tasa variable registraron alzas promedio del 0,46% (excepción del TTD26 que cedió un 0,3%), según SBS.

“Al analizar la inflación implícita en la curva de renta fija, los títulos con vencimiento en mayo reflejan un promedio mensual del 2,3% para el primer trimestre del año, prácticamente en línea con las proyecciones del percentil 90 del REM”, señaló TSA Bursátil en su informe semanal. Por lo observado en el mercado durante la semana, el carry trade volvió a escena (el dólar cedió en la semana un 2,4%, la baja más importante en dos meses).

dolar pesos inflacion El mercado recalibró expectativas de inflación para los próximos meses

La agenda de la semana

Lunes 19/1

- Comienza el Foro de Davos: comienza una nueva reunión anual del Foro Económico Mundial de Davos, una de las grandes citas que marcará el impulso de los mercados hasta el 23 de enero. Llegarán más de 2.500 líderes el ámbito empresarial, político, institucional, académico, en un encuentro donde se darán los grandes debates geopolíticos y económicos del año, en un contexto marcado por la tensión entre Donald Trump y Europa por los aranceles y Groenlandia y su intervención en Venezuela. Javier Milei estará presente.

- INDEC publicará el índice de precios mayoristas y el costo de construcción de diciembre.

- Se conoce el PBI del cuarto trimestre de China.

- Publican el IPC de diciembre 2025 de la zona euro.

- Wall Street no opera por el Día de Martin Luther King Jr en EEUU.

Martes 20/1

- INDEC da a conocer los datos sobre el intercambio comercial argentino (ICA) del mes de diciembre.

- Netflix presenta su balance corporativo del cuarto trimestre.

Miércoles 21/1

- Se publica el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) con datos a noviembre.

- Declaraciones de Donald Trump en el Foro de Davos.

- IPC diciembre Reino Unido.

- Presentación del balance corporativo de Johnson & Johnson.

Jueves 22/1

- INDEC publicará las Encuestas de supermercados, autoservicios mayoristas y centros de compras, todas a noviembre.

- Se publica la Encuesta de condiciones crediticias del BCRA.

- PBI de final del 2025 de EEUU.

- Presentación del balance de Procter & Gamble, General Electric, Abbott Laboratories, Intel y Visa.

Viernes 23/1

- Saldrán los datos del Índice de salarios, elaborado por el INDEC.

- BCRA publica el informe de bancos.

- Decisión sobre tasas de interés Banco de Japón.