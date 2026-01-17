Prestigiosa consultora advierte los frentes que condicionan el plan monetario de Javier Milei

Un informe privado analizó el esquema cambiario y el frente financiero, y alertó sobre tensiones que pueden complicar la baja de precios, la actividad y el acceso al crédito.

El análisis advierte que las decisiones sobre el tipo de cambio, las tasas y las reservas serán determinantes para la estabilidad económica durante el año.

El arranque de 2026 encuentra al Gobierno con algunos logros consolidados -presupuesto aprobado, pagos de deuda cumplidos y un nuevo esquema cambiario en marcha-, pero también con un conjunto de riesgos latentes que, según analistas privados, pueden condicionar la estabilidad macroeconómica en los próximos meses.

En ese marco, un informe reciente de la consultora Econviews -liderada por Miguel Kiguel - trazó un diagnóstico que pone al dólar como variable central del programa económico y advierte que varias tensiones siguen abiertas, incluso después del dato de inflación de diciembre del 2,8% informado por el INDEC .

“Empieza un año con muchos desafíos, pero con esperanzas. Por suerte comienza con un presupuesto y buenas chances de que se avance en la reforma laboral. También, como esperábamos, se hicieron los pagos de la deuda, lo cual da tranquilidad”, señala el documento.

Para la consultora, el debut del nuevo régimen cambiario dejó una primera señal positiva: el Banco Central volvió a comprar divisas . “Lo más destacado fue que el Banco Central efectivamente empezó a comprar dólares, acumulando más de u$s 200 millones en la primera semana [ya lleva más de u$s 560 millones al jueves 15/01]. Un guiño al mercado, que estaba reclamando esto desde hace tiempo”, destaca el informe.

Sin embargo, el análisis advierte que esa estrategia no estuvo exenta de costos. Entre fines de diciembre y comienzos de enero, se observaron episodios de presión cambiaria que obligaron a una respuesta oficial para evitar movimientos bruscos.

“El Tesoro salió a vender dólares y el BCRA ofreció bonos dollar linked para calmar las aguas. La duda ahora es si van a poder seguir comprando reservas sin que el dólar se mueva mucho, algo clave para que el riesgo país afloje de una vez”, apunta Econviews.

Esa defensa del tipo de cambio tuvo impacto directo sobre el mercado de tasas. “Esa obsesión con el dólar planchado tuvo su costo en las tasas de interés. Con el típico aumento de la demanda de dinero de diciembre, la liquidez bancaria volvió a estresarse y las tasas de corto plazo se fueron otra vez a niveles altos y volátiles”, explica el reporte.

La conclusión es clara y funciona como eje del documento: “Entre que no hay una tasa de política monetaria y que ni el BCRA ni el Tesoro hicieron mucho para suavizar la suba de tasas, quedó confirmado que, por ahora, el que manda es el dólar“.

Inflación, actividad y consumo: las alarmas encendidas

Más allá del frente cambiario, el informe advierte que el proceso de desinflación enfrenta obstáculos. Econviews señala que la inflación muestra una resistencia mayor a la esperada, con ocho meses consecutivos de subas tras el mínimo registrado en mayo del año pasado.

A eso se suma un escenario de actividad débil, con indicadores recientes que “tampoco son alentadores” y un consumo que no logra recomponerse de manera generalizada. Para la consultora, uno de los desafíos centrales será evitar que esta combinación se prolongue demasiado tiempo. “El Gobierno deberá encontrar la manera de evitar que esto dure mucho tiempo”, enfatiza el documento.

Riesgo país, reservas y salida del cepo

En el plano financiero, el informe subraya que la baja del riesgo país es una condición necesaria para normalizar el acceso al crédito. Econviews considera clave que el indicador retroceda al menos otros 100 puntos para que el país pueda volver al mercado a tasas razonables.

Al mismo tiempo, plantea que la acumulación de reservas debe sostenerse y avanzar en la eliminación del cepo que aún afecta a las empresas, como parte del proceso de normalización cambiaria.

Deuda, financiamiento y señales externas

El documento también analiza el reciente pago de u$s 4.400 millones en vencimientos de bonos, que el Gobierno logró afrontar sin utilizar fondos del FMI. Según Econviews, esto fue posible gracias a una combinación de recursos: unos u$s 2.200 millones provenientes de la colocación del bono de diciembre, compras en bloque, la venta de hidroeléctricas y un REPO del BCRA con bancos internacionales por u$s 3.000 millones.

No obstante, la consultora advierte que las reservas netas terminan cayendo, ya que “el préstamo es a un año”, y que la operatoria dejó un efecto colateral sobre la liquidez. “Además, esta movida para el pago de deuda secó todavía más la plaza”, señala.

El cierre del informe introduce una advertencia externa. “Estos días también nos enteramos de que el tío Scott no está más invertido en Argentina. Los números del Central muestran que el swap con EE. UU. se reemplazó por fondos de otros organismos (seguramente el BIS). La lectura es clara: la mano que dio Trump fue por las elecciones y ahora Argentina tiene que empezar a ‘hacer los deberes’ y financiarse sola“.