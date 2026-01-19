Charlas de quincho: diputados libertarios y la Serpiente de Madera, la casita de Milei y una grúa merodea La Boca

Diputados de LLA en China, al borde del papelón. El Presidente se muda dentro de Olivos. Macri, soltero, en Italia. Un empresario organiza almuerzos en Punta y prepara desembarco en Boca. El Este, mal clima pero la fiesta no para. Ziliotto-Santilli, la reunión imposible. Se acelera rosca (e interna) en el PJ bonaerense.

Diputados libertarios liderados por Santillan de viaje por China, mientras Milei se muda a la casita de herramientas. En tanto, la interna del PJ fija calendario.

La política criolla se puso en marcha con el inicio de la segunda quincena de enero. Una pausa de principios de año que les vino bien a todas las tribus para descansar, como Dios manda.

Milei sacó chapa "popular" en Jesús María y hasta se lanzó a cantar "Amor Salvaje" con el Chaqueño Palavecino . Una nueva imagen del Presidente, que antes de su gira por Córdoba, Asunción y Suiza (donde recala ahora), aprovechó para mudarse a un hogar más sencillo dentro de Olivos.

Mientras toda la rosca parlamentaria se concentra en la reforma laboral que se votará en las extraordinarias de febrero, los diputados libertarios se fueron de excursión a China, donde también quedó flotando el "amor salvaje" . Y más allá de la pequeñez de quién pagó los pasajes, hubo corrillos y corridas de pasillo (la cacofonía y las rimas, disculpas) en aquella Nación lejana (en el Año de la Serpiente) que le provoca alergia a Donald Trump. Macri soltero en Italia, la política que se mueve en Boca con almuerzos en Punta del Este, donde no faltan las fiestas en limusinas y los aceites de oliva.

El peronismo tiene la realidad de los gobernadores que evitan fotos incómodas en la Casa Rosada y la interna en Buenos Aires, que se acelera rumbo a las elecciones partidarias.

Diputados libertarios, dragones, serpientes y pasajes

En el ecosistema libertario no todo es mercado y motosierra. A veces también hay dragones, vuelos largos y discusiones domésticas por quién sacó la tarjeta. La visita a China de un grupo de diputados de La Libertad Avanza activó esa combinación explosiva de redes sociales, versiones cruzadas y desmentidas con subrayador rojo.

El disparador fue un tuit de una periodista acreditada en Gobierno, de buenas migas con el jefe de Gabinete desde tiempos de la "vocería", quien contó que una delegación de legisladores oficialistas y aliados había viajado al gigante asiático. Hasta ahí, diplomacia parlamentaria de manual. El ruido empezó cuando detalló que la diputada Juliana Santillán fue jefa de la delegación y que viajó entre el 6 y el 14 de enero en business, mientras el resto lo hizo en económica. Detalles que, en tiempos de ajuste, cotizan como oro.

Santillán no es una improvisada en el vínculo bilateral: preside el grupo parlamentario de amistad con China y esta fue su segunda visita al país. Nada fuera del reglamento. El problema, como casi siempre, no fue el destino sino la factura.

Se agregó que desde la presidencia de la Cámara de Diputados “niegan enfáticamente haber pagado los pasajes” y aseguran que se trató de una invitación. Pero en el mismo hilo deslizó otra versión: según un integrante de la comitiva, la idea original era que cada diputado se pagara su vuelo. Como no aparecieron voluntarios, los pasajes habrían terminado saliendo de la Cámara, en un trámite que se describió como “secreto”. Palabra mágica si las hay.

WhatsApp Image 2026-01-18 at 10.48.41 AM

El dato no es menor porque, en el primer viaje a China durante la era Milei, los legisladores sí se habían pagado el pasaje de su bolsillo. De ahí que la comparación prendiera rápido y el debate se encendiera más que un grupo de WhatsApp parlamentario.

La respuesta no tardó. Martín Menem salió al cruce, también por redes, con un mensaje directo y sin anestesia. Acusó a la periodista de faltar a la verdad y negó que la Presidencia de la Cámara hubiera afrontado gasto alguno. “Eso nunca pasó, no existió”, escribió. Y remató con una definición que, más allá del tono, muestra hasta qué punto el tema incomodó: “Informar así no es un error: es mala fe”.

Desde el entorno de Menem, además, hicieron circular un flyer que llegó a Ámbito para probar que la visita no le costó “un peso” al Estado argentino. Papeles, sellos y diseño prolijo incluidos. En política, cuando aparece un flyer aclaratorio, suele ser porque la explicación verbal ya no alcanzó.

En paralelo, en los pasillos se escucharon comentarios menos protocolizados sobre el desempeño de la jefa de la delegación. Trascendidos incómodos, anécdotas que algunos califican de bochornosas y la sensación general de que, sin la ayuda de dos asesores experimentados enviados para contener daños, el viaje habría sumado más titulares que acuerdos. Correteos por los pasillos de hoteles y hasta algún amor fugaz en el Año de la Serpiente de Madera, circunstancia del horóscopo chino que llevó a más de un chascarrillo banal.

China queda lejos, pero el ruido volvió rápido. Y como suele pasar, nadie discute el viaje. Todos discuten quién pasó la tarjeta.

Olivos versión Milei: casita de herramientas, mastines y estandartes romanos

El presidente Javier Milei decidió mudarse… pero no al dormitorio tradicional del chalet presidencial. En su lugar, acondicionó un galpón antiguo donde se guardaban herramientas y lo transformó en su nuevo lugar de descanso dentro del predio. Según quienes lo visitaron y relataron cómo es por dentro, el espacio es una cabaña funcional que mira de frente a los caniles donde están sus perros mastines, a los que considera parte esencial de su equilibrio vital.

En ese refugio inesperado dentro de las 28 hectáreas de la quinta, el jefe de Estado vive con una cama grande para él y un almohadón para uno de sus perros por noche, en un sistema rotativo que suena más a hostería que a residencia central del poder. Según el relato de un exasesor que pasó por ahí, cada animal tiene su rutina estricta de descanso y comida, y Milei prioriza compartir ese espacio con ellos antes que con funcionarios o invitados oficiales.

Como si vivir en un taller reformado fuera poco, el presidente también le puso un sello estético propio a la quinta de Olivos. Recientemente colocó en la residencia oficial los estandartes de estilo romano de la agrupación juvenil libertaria “Las Fuerzas del Cielo”, un gesto que compartió en sus redes sociales y que funciona como señal de apoyo y validación a ese sector militante dentro de su movimiento político. Un guiño, claro, a Santiago Caputo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/FuerzasDelCielo/status/2011933929645707499&partner=&hide_thread=false Los estandartes de las Fuerzas del Cielo ya se encuentran protegiendo al Presidente Milei en su residencia de Olivos. pic.twitter.com/MUSUH1xxcm — Las Fuerzas del Cielo (@FuerzasDelCielo) January 15, 2026

El combo es tan disruptivo que combina lo mundano con lo simbólico: mientras reversiona un depósito en un microhogar presidencial, también levanta banderas con iconografía inspirada en referencias clásicas para marcar identidad política. Olivos, de ser una quinta presidencial tradicional, se va transformando en una suerte de cuartel general híbrido donde convive el afecto por los perros, la estética militante y las decisiones de estilo de un presidente distinto.

Macri, soltero y disponible (al menos para la política)

Mauricio Macri volvió a ser noticia. No por una candidatura concreta ni por una jugada partidaria inminente, sino por su estado civil. Sorprendió menos el destino que el timing: anduvo por Bologna, Italia, lejos del ruido porteño pero nunca fuera del radar político.

El viaje, prolijo y sin demasiada explicación pública, alimentó la lectura clásica del macrismo: cuando Macri se mueve, algo está pensando. Y si es en Europa, mejor, que siempre queda más reflexivo.

La versión que circuló es que el expresidente combinó agenda personal con charlas políticas de bajo perfil. Nada de actos, nada de definiciones. Macri en modo soltero político, caminando tranquilo por una ciudad histórica mientras en Buenos Aires todos intentan adivinar si vuelve, si influye o si simplemente observa. Hay quienes dicen, también, que está obsesionado por el futuro de Boca Juniors.

Desde el PRO, algunos se entusiasman con la idea de un Macri que toma distancia para ordenar ideas y personas. Mientras tanto, Fernando de Andreis fue nombrado nuevo secretario general del PRO. No está ahí para dar discursos ni para disputar protagonismo, sino para aceitar la estructura partidaria en un momento en el que el partido necesita menos épica y más funcionamiento básico.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/deAndreis/status/2012165682385883558?s=20&partner=&hide_thread=false Tengo la alegría y el honor de asumir desde hoy como Secretario General del PRO, adquiriendo la responsabilidad de crear un equipo nacional y trabajar en la reinvención del partido.



Soy consciente de que los cambios que necesitamos requieren creatividad, valentía, entusiasmo,… https://t.co/j0dyD6VyMt — Fernando de Andreis (@deAndreis) January 16, 2026

Grúas merodean La Bombonera: runrún desde Punta

Boca no solo aparece en los sueños de Macri en Bologna. El empresario Horacio Paolini, que en las últimas semanas empezó a levantar su perfil público, almorzó en Punta del Este con el goleador Martín Palermo.

El encuentro, que circuló rápido entre allegados y seguidores, fue de bajo perfil pero alto contenido simbólico: sol, mar y una mesa donde la charla fluyó fácil entre anécdotas futboleras y proyectos personales.

La comida, según cuentan dos testigos circunstanciales, fue sumamente sana: verduras grilladas que contrastaron con las habituales historias de asado y cancha. Parece que entre tenedor y tenedor, el diálogo derivó natural hacia el fútbol y, claro, hacia Boca Juniors, esa pasión que une a ambos y que marcó buena parte de la conversación.

Lo curioso es que días antes Paolini había posteado en sus redes una foto junto a Mario Pergolini, ex vicepresidente de Boca y hoy completamente enfrentado con Juan Román Riquelme; Palermo, a su vez, mantiene antiguas diferencias públicas con Riquelme desde sus tiempos como jugador. El combo de imágenes y encuentros suma tensión y especulación sobre alianzas dentro y fuera del club.

Con la reciente apertura en redes sociales del usuario @paolinixeneize (¡!) muchos no descartan que estos movimientos no sean casuales sino la antesala de un desembarco más amplio en la escena política del club de la Ribera. Así, queda la pregunta en el aire: ¿estará Paolini a punto de dar el salto definitivo a la arena política xeneize? El tiempo y las próximas señales marcarán el rumbo.

Olivas y limousinas en el Este

No todo es rosca en Punta del Este, donde hay cuestiones más triviales en cuestión, como el tiempo, que empañó las vacaciones de muchos. El clima arrancó complicado en el comienzo de este 2026, con un temporal importante en el fin de semana del sábado 10 de enero que afectó Punta del Este y otras zonas. Pero el temporal no abarcó todo el departamento de Maldonado y hay varios que hablan de “la magia de Pueblo Edén”.

El efecto, en esa localidad de Maldonado, a una hora de Punta, en ese mismo sábado 10 se convocaron varias personalidades del arte, los espectáculos y el empresariado uruguayo y argentino, para el lanzamiento del aceite de oliva Lote 8, producido en el establecimiento de dicho nombre, que gestionan profesionales argentinos y que -según trascendió en círculos esteños- pertenece al empresario argentino y exministro José Luis Manzano.

La concurrencia era particularmente selecta, con presencia de varios de los empresarios dueños de shoppings uruguayos, así como empresarios argentinos y profesionales de distintos rubros. Estaba también el chef de Gurisa, Lucas Bustos, la empresaria gastronómica y mediática argentina Maru Botana, y Alejandro Ginevra, un destacado empresario del real estate, uno de los responsables de la expansión de Puerto Madero en Buenos Aires y quien está invirtiendo y construyendo importantes proyectos en Punta del Este.

“Lo interesante es que mientras en Punta se venía el cielo abajo, en Pueblo Edén, donde estábamos, ni siquiera había viento y pasamos un día espectacular ", se jactó uno de los empresarios mientras compartía fotos con amigos.

La movida de fiestas y eventos en Punta del Este no para. En este plano el Enjoy -referente clave de la movida en Punta- aceleró a fondo, literalmente. Trajo una camio-limusina que ha sido el centro de atención de quienes circulan por la ciudad, sorprendiendo y agitando a su paso.

“Es una camio-limusina Ford Cargo 1517, en la que entran unas 35 personas”, describía el conductor, entusiasmado. “Así, es capaz de albergar una verdadera fiesta en movimiento, con todas las comodidades. Tiene varias pantallas, luces led, lásers y -por supuesto- un completo bar”, agregó. La limusina ha trasladado a reconocidas figuras como Pampita y Zaira Nara, entre otras.

WhatsApp Image 2026-01-17 at 12.04.38 PM La camio-limusina del Enjoy.

"Cuando recorre la calle en seguida llama la atención, genera sorpresa y mucha curiosidad, levantando el ambiente en todos lados”, remarca la gerente de Relaciones Públicas del Enjoy, Paola Fernández. “Durante toda la primera quincena ha sido realmente un hito, especialmente en redes sociales. Con ella hacemos diferentes actividades con nuestros principales clientes”, describió. “Y a través de nuestra App pueden participar de sorteos para tener esta experiencia en un vehículo único”, agregó.

WhatsApp Video 2026-01-18 at 3.31.15 PM

Ziliotto y Santilli: una reunión que nadie cancela, pero siempre se suspende

La reunión que iba a concretarse entre Sergio Ziliotto y Diego Santilli volvió a ser postergada por segunda vez consecutiva esta semana. La versión oficial dice que el gobernador pampeano pidió reprogramar el encuentro por “cuestiones personales de último momento”, y que, como si fuera poco, la cita original ya había sido cancelada por motivos climáticos cuando Ziliotto no pudo viajar a Buenos Aires. Mientras tanto, desde La Pampa aseguran que la cancelación se produjo desde los despachos de la Rosada.

En lo que podría ser cualquier diálogo del tipo “¿nos vemos hoy o mañana?”, la comunicación entre La Pampa y la Casa Rosada ha tenido más diferimientos que certezas. La reunión que debía producirse este viernes fue aplazada otra vez, con la promesa de intentar coordinar una nueva fecha próximamente, como si el calendario político fuera la letra de una canción que nadie termina de aprender.

Más allá de los motivos aducidos, estas repetidas postergaciones subrayan una tensión más profunda: Ziliotto quiere respuestas palpables sobre recursos que afectan a su provincia, y desde el Gobierno nacional manejan otras prioridades, incluida la agenda legislativa más amplia. El resultado es una mesa que se atrasa, una negociación que queda en stand-by, y la sensación de que a veces la política federal parece un ejercicio de paciencia cronometrada.

Otro punto en el calendario de la interna del PJ

En el peronismo bonaerense el reloj corre, pero la política sigue en modo pausa. Con la elección partidaria fijada para el 15 de marzo y el 8 de febrero marcado como deadline para presentar listas, la unidad es el mantra que todos repiten en público, aunque puertas adentro nadie parece habilitado a sentarse a negociar en serio.

El único acuerdo real que hoy une a los distintos campamentos es evitar una interna que deje expuesta la pelea por el control del PJ provincial. El problema es que ese consenso defensivo no alcanzó para resolver lo central: quién manda y cómo se reparte el poder. Una discusión que no termina en Matheu 130 y que ya empieza a proyectar sombras sobre el 2027.

Mientras la rosca sigue empantanada, en el kicillofismo ya dejaron de esperar señales del otro lado. En los últimos días comenzó a circular entre intendentes y armadores territoriales del Movimiento Derecho al Futuro una instrucción clara: tener listas preparadas en todos los niveles, por si el acuerdo no llega. La consigna funciona como plan de contingencia ante una negociación que, por ahora, no arranca.

Kicillof Kicillof estuvo en Villa Gesell y reunió a sus dirigentes.

El viernes 9 de enero la Junta Electoral del PJ bonaerense volvió a reunirse y resolvió acudir a la Justicia Electoral para definir el padrón que regirá el proceso, en caso de que haya más de una lista. El pedido incluye las afiliaciones presentadas hasta el 30 de diciembre de 2025 y mantiene el requisito clásico: 180 días de antigüedad para poder votar.

Según el cronograma aprobado a fines de diciembre, los padrones deberán exhibirse entre el 22 y el 27 de enero. Plazos apretados, pleno verano y una Junta que funciona con una regla incómoda pero efectiva: cualquier decisión necesita dos tercios de los votos. El cuerpo está presidido por Leonardo Nardini y repartido entre representantes del kirchnerismo y del kicillofismo. Traducción política: nadie decide solo y todo cuesta el doble.

En paralelo, ya quedaron definidos los apoderados de cada tribu. Por el lado K fueron ungidos Facundo Tignanelli, Patricia García Blanco y Eduardo López Wesselhoefft. Del lado del MDF aparecieron Ulises “Coco” Giménez, María Sol Berriel y Ana Laura Ramos. Paridad institucional, sí. Clima de acuerdo, no tanto.

El nudo duro sigue intacto: quién se queda con la presidencia del PJ una vez que termine el ciclo de Máximo Kirchner. En La Plata repiten que la conducción tiene que quedar en manos propias, como señal de orden interno y como plataforma para el armado nacional que viene. En ese esquema, la vicegobernadora Verónica Magario dejó de ser solo un nombre en danza y empezó a moverse como candidata real, con respaldo del núcleo duro del gobernador y trabajo silencioso sobre afiliaciones y apoyos territoriales.

Junto a Magario siguen apareciendo otros nombres -Julio Alak, Mariano Cascallares, Andrés Larroque- aunque ninguno terminó de despegar del todo. Del otro lado, en el kirchnerismo empezó a correr una certeza que hasta hace poco se evitaba decir en voz alta: Máximo Kirchner no iría por la reelección. Eso no implica retirarse del juego. La estrategia pasa por conservar lugares clave debajo de la presidencia del partido, mantener capacidad de veto y seguir influyendo en el armado de listas.

En la danza también suenan Federico Otermín, Mariel Fernández, Nicolás Mantegazza y el propio Nardini, aunque por ahora son pocos los que blanquean. La falta de emisarios con mandato real mantiene la discusión congelada y alimenta la desconfianza mutua.

Como si faltaran frentes, a esta pulseada se suman otras disputas abiertas en la provincia: cargos clave en el Senado bonaerense, conducción de bloques legislativos y equilibrios territoriales que funcionan como fichas de negociación cruzada. Todo se mezcla, todo se condiciona.

Con el calendario encima, en el PJ bonaerense admiten en voz baja que las definiciones llegarán al límite. Por ahora, la actividad se concentra en cumplir con la letra chica del reglamento y en dejar listo el escenario por si hay que competir. La política de verdad, esa que define ganadores y perdedores, sigue esperando que alguien se anime a mover primero.