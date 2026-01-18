Captaron u$s12 millones y buscan instalar su hub tecnológico en Argentina: la startup de IA que apuesta por productos para pymes

Con la IA como eje central, The Mobile First Company apunta a acercar este tipo de soluciones a las pequeñas y medianas empresas, con fuerte presencia en los mercados de Estados Unidos y Europa. Tras la ronda de financiamiento, Ámbito dialogó con su CTO, el argentino Franco Pinto, sobre el estado actual del vínculo entre las pymes y las soluciones basadas en IA, y los planes para establecer su hub tecnológico en el país.

El ecosistema local de startups tecnológicas puso el foco sobre la empresa The Mobile-First Company —que cuenta con base en Argentina, Estados Unidos y Francia— luego de que levantara una ronda seed por u$s12 millones liderada por Base10 Partners en diciembre de 2025. Tras esto, la compañía adelantó que parte de la inversión se utilizará para erigir su hub tecnológico en el país y contratar más de 30 personas en el corto plazo , para que participen del desarrollo de su próxima generación de productos IA.

Cofundada por el francés Jérémy Goillot y el argentino Franco Pinto, la empresa nació con una hipótesis clara: atender las necesidades del segmento históricamente relegado por las herramientas tradicionales. “En ese massmarket de pymes hay una oportunidad enorme. Son los que mueven este tipo de economías y los que se han visto durante muchos años afectados por la poca oferta de soluciones que hay”, afirma Pinto.

Su producto estandarte es Allo , una aplicación que funciona como sistema telefónico inteligente: conecta las llamadas al CRM, responde mensajes, gestiona reservas, resume conversaciones y automatiza tareas sin intervención humana. Según datos de la empresa, hoy es usado por más de 5.000 empresas en todo el mundo.

En este escenario, Ámbito dialogó con el CTO y cofundador, Franco Pinto , sobre los orígenes de The Mobile-First Company, las razones detrás de la elección de la Argentina como base tecnológica y el vínculo a forjar entre el sector pyme y la nueva generación de herramientas IA.

Franco Pinto: Bueno, yo me recibí de ingeniero en sistemas de la UTN y desde temprano que estoy metido en el mundo del emprendedurismo. Armé una software factory acá, donde laburábamos con pymes. Y después pasé a Pomelo, en donde también entré muy early stage y tomé el rol de, capaz, un camino más de gestión técnica que me alejaba un poco de mis expectativas de fundar mi primer startup, construir equipo y producto desde cero. Y ahí me surge la oportunidad de conectar con Jeremy Goillot (CEO de la empresa) que ya tenía esta idea de The Mobile First. Ahí Jeremy levanta una ronda pre-seed de u$s3,5 millones y yo me sumo en ese momento para encabezar el equipo técnico, a principios de 2024. Así arrancamos la empresa, ejecutando desde el sur de Francia desde una casa, todos juntos, durante 15 días. De ahí salió la primera aplicación y se formalizó también mi lugar como technical lead, para después terminar como CTO y mucho más cerca del rol de co-founder.

P.: Ustedes destacan a las pymes como el segmento de mercado al que apuntan: ¿Qué necesidad tiene el sector a la que la nueva generación de soluciones IA no estaba llegando?

F.P.: Desde el principio de su carrera, Jeremy estuvo enfocado en entender a las economías menos desarrolladas, en lugares rurales, que no tienen acceso a bancarización. Esto es algo con lo que yo también tuve contacto y con lo que me identifico por el mundo fintech y cómo el software acercó soluciones de bancarización y de acceso a pagos online, cobrar a cripto. Abrió puertas a mucha gente que de otra manera hubiera sido difícil que acceda a tener una tarjeta, por ejemplo. En ese segmento de mercado es al que apuntamos: este massmarket de pymes, hay una oportunidad enorme. Son los que mueven este tipo de economías y son los que se han visto durante muchos años afectados por la poca oferta de soluciones que hay. En el día a día se ve reflejado cómo este tipo de negocios gestionan sus procesos. Vos vas a un local y podés ver cómo tal vez las personas están gestionando su inventario, sus recibos en papel o, capaz, en Google Sheets o en Excel. Y estos negocios, a medida que crecen, terminan integrando soluciones que están pensadas para otro tamaño de empresa, que ofrecen soluciones todo en uno.

The Mobile First Franco Pinto, cofundador y CTO de The Mobile First Company. The Mobile First Company.

P.: ¿Qué creen que caracteriza el vínculo entre pymes e IA y cómo lograron amoldarse a sus necesidades?

F.P.: Mirá, cuando apareció ChatGPT, los primeros adoptantes capaz no eran de este massmarket de pymes. Pero de a poco estas personas empezaron a acceder al chatbot y vieron que con el lenguaje natural tienen acceso, por u$s20 al mes, a interactuar y construir flujos automatizados sin necesitar un equipo de desarrollo, otra SaaS u otro producto que les cobra mucho más que eso por mes. Gestionan parte de su negocio con una facilidad, con una UX/UI que antes no habían tenido acceso. Entonces te empiezan a preguntar por qué el software que vienen usando —yendo al mundo telecom, por ejemplo, para hacer y recibir llamadas, generar facturas, cobrar— no se ve y no se siente como ChatGPT. Nosotros, además, también somos mobile first, porque sabemos que estos dueños de negocio se están moviendo, no están atrás de una oficina y el celular es la plataforma por excelencia para acceder a este software desde cualquier lugar, de manera sencilla.

Argentina como hub tecnológico

P.: Después de la ronda, anunciaron sus intenciones de agrandar el equipo en el país: ¿por qué decidieron establecer el hub tecnológico en Argentina y cómo viene el proceso de contratación?

F.P.: Porque creo que hay algo latinoamericano de no quejarse, de resiliencia, que es medio transversal a todas las profesiones. Creo que el argentino, el latinoamericano, quiere mostrar que puede competir con el de afuera. En Argentina hay mucha discusión de dónde está hoy, dónde puede estar mañana. Pero en tecnología y la economía del conocimiento son sectores en donde siempre competimos fuerte, independientemente de con quién se nos compare. Y muchas veces estamos mucho mejor que otros países del primer mundo, con más recursos que nosotros. En cuanto al equipo, viene creciendo muy bien. En este último tiempo, hemos podido contratar. Buscamos este tipo de perfil que no solamente sabe programar y que no solamente tiene las salidas técnicas, sino que también tiene ese mindset de producto y de negocio que hoy es cada vez más importante.

P.: ¿Qué destacan del ecosistema actual de startups tecnológicas en Argentina?

F.P.: Después de hacer pública nuestra búsqueda por construir equipo argentino, nos encontramos con una comunidad de emprendedores, súper jóvenes y argentinos que están moviéndose muchísimo en las redes, que están viajando a Estados Unidos para mostrar que estamos acá. Están haciendo aceleradores para después volver y construir productos que tal vez funcionan acá. Hay muchísimo ecosistema y todo muy empujado por el mundo de X, por el mundo dev. Creo que hoy Argentina es un semillero de fundadores que quieren entrar al ecosistema de IA, que quieren construir productos desde cero y que empiezan a tener ese mindset de producto, que hoy empieza a ser cada vez más importante que las habilidades duras.

El futuro del mercado de productos IA

P.: En un mercado que parece empieza a mostrar signos de saturación: ¿en qué dirección crees que avanzarán los productos IA?

F.P.: Hoy, el valor agregado que tiene tu startup por sobre otros empieza a dejar de ser la interfaz o la gente que pongas encima, y se enfoca más en los datos, el contexto, la estructura, lo que conocés de tus usuarios y a lo que podés integrarte. La forma en la cual acceder a los datos y a la información que vos ofrecés como producto empieza a ser una commodity. Esto va a llevar a que cada pyme, cada usuario, termine contando como una superespecialización del producto para sí mismo. En el corto y mediano plazo veo soluciones que van a ser tan fáciles de adaptar y ajustar, que cada uno va a poder construir la forma de acceder a su información y la forma de usar sus productos, y lo que va a tener valor es lo que está atrás: los datos, la información, cómo puedo conectar lo que sabemos de vos y tu contexto con tus herramientas, con tus bancos, con tu teléfono, con tus contactos, con tus clientes.