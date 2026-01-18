Así fue el operativo de 12 horas con el que la NASA trasladó el cohete de Artemis II en la plataforma de lanzamiento rumbo a la Luna + Seguir en









El cohete fue movido durante doce horas hasta la plataforma 39B del Centro Espacial Kennedy, como parte de los preparativos finales de la misión Artemis II.

El cohete de Artemis II avanzó lentamente desde el edificio de ensamblaje hasta la plataforma 39B del Centro Espacial Kennedy.

La NASA trasladó este sábado su cohete Space Launch System desde el edificio de ensamblaje hasta la plataforma de lanzamiento del Centro Espacial Kennedy, en Florida, en un operativo que duró unas doce horas y forma parte de los preparativos finales para la misión Artemis II, que volverá a llevar astronautas al entorno lunar tras más de medio siglo.

El procedimiento se realizó dentro de una ventana operativa cuidadosamente planificada, de cara a un lanzamiento previsto entre principios de febrero y finales de abril, siempre que las pruebas técnicas arrojen resultados satisfactorios.

Cómo fue el traslado del cohete SLS El operativo comenzó con la salida del cohete desde el Vehicle Assembly Building, donde el SLS fue ensamblado en posición vertical. Con una altura superior a los 98 metros, el vehículo espacial fue montado sobre una plataforma de transporte especial que permite desplazar estructuras de gran porte a velocidad extremadamente baja.

ssstwitter.com_1768741042386 La maniobra demandó unas 12 horas y requirió un monitoreo constante de ingenieros y técnicos de la NASA. El recorrido hasta la Plataforma de Lanzamiento 39B implicó un trayecto de aproximadamente 6,5 kilómetros, durante el cual el cohete avanzó lentamente para evitar vibraciones o desajustes en sus sistemas. La maniobra demandó cerca de 12 horas, debido al peso y a la necesidad de mantener condiciones de máxima estabilidad.

El rol de la nave Orion y las pruebas previas El traslado incluyó también a la nave Orion, acoplada al SLS y destinada a albergar a la tripulación durante la misión. El conjunto, identificado por su característico color naranja y blanco, fue monitoreado en todo momento por equipos de ingenieros y técnicos de la NASA.

Una vez ubicado en la plataforma, comenzará una nueva fase de pruebas destinadas a verificar el correcto funcionamiento de los sistemas eléctricos, de comunicación y de propulsión. Estas evaluaciones son clave para autorizar el despegue y garantizar condiciones seguras para los astronautas. artemis 2 (1) El Space Launch System fue trasladado junto con la nave Orion, que llevará a la tripulación en la misión Artemis II. Qué sigue antes del lanzamiento de Artemis II a la Luna Si los ensayos se completan sin inconvenientes, tres astronautas estadounidenses y uno canadiense participarán de Artemis 2. La misión no incluye un alunizaje: la nave realizará un vuelo tripulado alrededor de la Luna y regresará a la Tierra tras una travesía estimada en diez días. El traslado del SLS constituye una de las últimas etapas previas al despegue y representa un paso decisivo dentro del programa Artemis, que busca devolver a los humanos a la Luna y preparar futuras misiones a Marte, en un contexto de creciente competencia espacial con países como China, que planea enviar astronautas al satélite antes de 2030.

