Alerta meteorológica por tormentas, granizo y fuertes vientos: cómo sigue en clima en el AMBA y el resto del país

El SMN emitió alertas naranja y amarilla por tormentas este domingo 18 de enero en 12 provincias. En el AMBA bajó la temperatura y habrá lluvias aisladas.

El Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas naranjas y amarillas por tormentas para este domingo 18 de enero en gran parte del país y advirtió sobre fenómenos potencialmente peligrosos , mientras en el AMBA se registró un descenso térmico tras varios días de calor intenso y se esperan lluvias aisladas.

El organismo informó que un total de 12 provincias estarán afectadas por tormentas que podrían incluir actividad eléctrica intensa, caída de granizo, ráfagas fuertes de viento y abundante acumulación de agua, con riesgo para personas, bienes y el ambiente.

Según el parte oficial del SMN, la alerta naranja por tormentas rige para Catamarca, Chaco, Corrientes, Jujuy, Salta, Santiago del Estero y Tucumán . En estas zonas se esperan tormentas fuertes, algunas localmente severas, con frecuente actividad eléctrica, posible caída de granizo, ráfagas que pueden superar los 90 kilómetros por hora y lluvias intensas. Los valores de precipitación acumulada podrían ubicarse entre 80 y 120 milímetros .

En tanto, el nivel de alerta amarillo alcanza a Córdoba, Formosa, La Rioja, Misiones y Santa Fe , donde también se prevén tormentas con fenómenos de menor intensidad, aunque con capacidad de generar inconvenientes temporarios.

El SMN pidió extremar precauciones, evitar circular durante las tormentas y seguir las indicaciones de las autoridades.

Ante este escenario, el organismo dependiente del Ministerio de Defensa difundió una serie de recomendaciones para reducir riesgos:

Evitar salir durante los eventos más intensos.

No sacar la basura.

Limpiar desagües y sumideros.

Desconectar electrodomésticos si ingresa agua.

Asegurar objetos que puedan volarse.

Alejarse de puertas y ventanas.

No circular por calles anegadas.

Seguir las indicaciones de las autoridades locales.

Cómo estará el clima en el AMBA este domingo

En la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense, el domingo comenzó con un descenso marcado de la temperatura en comparación con el sábado, cuando la máxima había llegado a 33°C. Para hoy, el SMN prevé en la Ciudad una máxima de 27 grados y una mínima de 18°C.

Durante la mañana se esperan tormentas aisladas, con hasta un 70% de probabilidad de precipitaciones. Al mediodía el tiempo se tornará ventoso, mientras que hacia la tarde y la noche el cielo estará parcialmente nublado. Para los primeros días de la semana, el pronóstico anticipa condiciones más estables.

amba clima lluvia El Argentino Diarioa Tras varios días de calor intenso, la temperatura bajó de forma marcada en la Ciudad y el conurbano bonaerense. El Argentino Diario

En la provincia de Buenos Aires, el panorama será similar: una máxima de 26 grados y una mínima cercana a 16°C. También se esperan tormentas aisladas por la mañana, viento al mediodía y cielo parcialmente nublado hacia el final del día, con ráfagas que podrían alcanzar los 59 kilómetros por hora.

El pronóstico para el resto del país

Para otras regiones, el SMN anticipó máximas de 31°C en Córdoba, 28°C en Tucumán, 32°C en Santa Fe y 31°C en Entre Ríos, con mínimas entre 20°C y 22°C. En el norte, se esperan 26°C en Jujuy y Salta, 30°C en Misiones y La Rioja y 31°C en Santiago del Estero.

En Cuyo, San Juan podría llegar a 32°C, San Luis a 31°C y Mendoza a 30°C, mientras que en la Patagonia se prevén registros más bajos: 21°C en Río Negro, 19°C en Chubut y 17°C en Santa Cruz, con mínimas que descenderán hasta los 7°C en el extremo sur.