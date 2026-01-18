Revelan que el Consejo de la Paz impulsado por Donald Trump exigiría aportes de u$s1.000 millones a sus miembros

Un documento preliminar difundido por medios internacionales indica que los países invitados a integrar el nuevo organismo deberán realizar un aporte extraordinario para acceder a una membresía permanente.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , invitó formalmente a distintos países a integrar el denominado Consejo de la Paz , un nuevo organismo internacional promovido por su administración con el objetivo de asesorar al comité palestino que tendría a su cargo la administración cotidiana de la Franja de Gaza. Sin embargo, un documento que acompañó esas invitaciones generó controversia: para convertirse en miembro permanente, los Estados deberían aportar u$s1.000 millones durante el primer año de vigencia del organismo.

La información surge de lo que sería el estatuto fundacional del Consejo , una versión preliminar obtenida y difundida por The Times of Israel , y luego replicada por Bloomberg y Reuters . El texto establece que la membresía ordinaria tendrá una duración máxima de tres años, aunque introduce una excepción clave para aquellos países que realicen “aportes extraordinarios” en efectivo.

“El período de tres años no se aplicará a los Estados miembros que aporten más de u$s1.000 millones durante el primer año tras la entrada en vigor de la Carta”, señala el documento, pese a que en otros artículos se indica que el financiamiento del organismo se realizará mediante “aportes voluntarios”.

Según el estatuto, la adhesión al Consejo estará restringida exclusivamente a Estados soberanos invitados por el presidente del organismo , función que recaería en Trump. Cada país miembro, además, estaría representado por su respectivo jefe de Estado.

En cuanto a su misión, el texto define al Consejo de la Paz como una “organización internacional destinada a promover la estabilidad, restablecer una gobernanza fiable y fomentar una paz duradera en regiones afectadas o amenazadas por conflictos”. En el preámbulo, se plantea la necesidad de “alejarse de enfoques e instituciones que con demasiada frecuencia han fracasado”.

El documento también establece que Trump será el presidente inaugural del Consejo y el representante de Estados Unidos dentro del organismo, con amplias facultades: podrá designar a los integrantes del Directorio Ejecutivo, vetar decisiones, remover Estados miembros e incluso disponer la disolución del Consejo. Las resoluciones se adoptarían por mayoría simple, aunque siempre requerirían la aprobación del presidente.

Además, el Consejo contará con personalidad jurídica internacional, lo que le permitirá celebrar contratos, administrar fondos públicos y privados, abrir cuentas bancarias y gozar de privilegios e inmunidades para el ejercicio de sus funciones. Para que la Carta entre en vigor, se requerirá la aceptación formal de al menos tres Estados.

La reacción de Javier Milei, uno de los presidentes invitados

El presidente argentino Javier Milei fue uno de los líderes invitados a integrar el Consejo de la Paz y celebró públicamente la convocatoria antes de que se conocieran los detalles sobre el aporte económico exigido.

“Es un honor para mí haber recibido la invitación para que la Argentina integre, como Miembro Fundador, el Board of Peace, una organización creada por el presidente Trump para promover una paz duradera en regiones afectadas por conflictos, empezando por la Franja de Gaza”, escribió Milei en la red social X. En el mismo mensaje, el mandatario afirmó que la Argentina “siempre estará del lado de los países que luchan de frente contra el terrorismo, defienden la vida y la propiedad y promueven la paz y la libertad”, y consideró un honor acompañar a Estados Unidos en la iniciativa.

Junto a la publicación, Milei adjuntó la carta enviada por la Casa Blanca, en la que se le indica que está facultado para designar un representante autorizado que participe en las reuniones del organismo en su nombre.