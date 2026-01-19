El Merval y más de dos meses de indefinición: ¿sube o baja en 2026?

Las acciones argentinas tuvieron un 2025 muy movido, ya que fue un año marcado por la política y las elecciones. Si uno mira el gráfico de largo plazo, la tendencia sigue siendo claramente alcista.

El Merval viene hace más de dos meses en modo pausa. Y la verdad es que llama la atención. ¿Qué puede pasar con las acciones argentinas?

Recordemos que las acciones argentinas tuvieron un 2025 muy movido, ya que fue un año marcado por la política y las elecciones. Hubo fuertes caídas y se terminó el año con una suba violenta, luego del triunfo de Milei en las legislativas nacionales.

Viendo la película completa, el Merval venía de años espectaculares. Desde el mínimo de 2020 hasta los máximos de comienzos de 2025, subió más de 900%:

merval2

Volviendo al corto plazo, se observa una clara zona de consolidación. Ya van más de dos meses y medio de lateralización después de la fuerte suba post legislativas. Este movimiento, desde el análisis técnico, no es algo negativo. Incluso es sano y lógico.

Si uno mira el gráfico de largo plazo, la tendencia sigue siendo claramente alcista. Lo de ahora parece una pausa y no un cambio de ciclo.

Analizando la macro, la situación también es auspiciosa. La inflación, a pesar de una suba en los últimos meses, está bajando (31,5% interanual, la más baja en 8 años). Y lo más relevante, las expectativas están ancladas y el mercado piensa que va a seguir bajando.

Otro indicador clave es el Riesgo País:

merval3

Hoy está en mínimos de más de siete años. Y esto no es menor. Un riesgo país más bajo implica menor percepción de riesgo, más confianza, menor costo de financiamiento y más flujo de capitales hacia el país. Si el proceso de normalización sigue su curso, es lógico pensar que el Riesgo País podría seguir bajando.

¿Y qué implica eso? Nafta para las acciones. Históricamente, cuando el riesgo país cae fuerte, las acciones suelen ser las grandes beneficiadas. Obviamente los bonos también suben, pero ya tienen un techo más cercano. En cambio, las acciones no. Si el escenario mejora, el upside de las acciones es mucho mayor que el de los bonos. Por eso, en este contexto, el equity argentino tiene una asimetría mucho más interesante.

Obviamente, nada de esto significa que sea un mercado sin riesgos. Todo lo contrario. La volatilidad es altísima. Por eso es clave manejar tamaño de posición, no enamorarse de los activos y tener paciencia. Esto es probabilístico, no hay certezas.

¿Y las valuaciones? Los bancos argentinos siguen siendo una de las patas más interesantes del mercado. Hoy el sector opera, en promedio, a alrededor de 1,7/1,8 veces valor libro, medido por el clásico Price to Book. No son valuaciones regaladas, pero tampoco tienen nada de euforia. De hecho, están muy lejos de los niveles que vimos en otros ciclos, donde llegaron a cotizar cerca de 3 veces su patrimonio. Esto sugiere que el mercado todavía no está descontando un escenario pleno de normalización financiera.

Y ahí aparece el verdadero catalizador: el crédito. Argentina tiene uno de los ratios de crédito privado sobre PBI más bajos del mundo, apenas 12%. Es ridículamente bajo. Si la macro se ordena y el sistema financiero empieza a funcionar de manera más “normal”, los bancos tienen mucho recorrido.

¿Y las energéticas? El sector energético hoy opera en torno a menos de 6 veces EV/EBITDA NTM, que básicamente mide cuántas veces el mercado paga la caja que las empresas van a generar en los próximos 12 meses. En energía este ratio es clave porque son negocios muy intensivos en capital y deuda, entonces mirar la generación de caja es mucho más relevante que la ganancia contable. Teniendo en cuenta las perspectivas, no está ni cerca de estar “caro” este sector.

Con Vaca Muerta como motor, las empresas pueden generar flujo incluso en escenarios macro más flojos. Exportan, tienen costos competitivos y demanda estructural. Por eso la relación riesgo/retorno puede llegar a ser más atractiva que en bancos, pensando en el largo plazo.

Entonces, ¿sube el Merval este año? Como siempre repito, nadie ve el futuro y esto es probabilístico. Analizando el gráfico de largo plazo, la tendencia es alcista. Así que la conclusión es que las probabilidades están a favor. Si a eso le sumamos que hay buenos fundamentals (macro ordenada, valuaciones atractivas, perspectivas positivas para las empresas), la probabilidad de suba es aún mayor. El tiempo dirá.

Nota: El material contenido en esta nota NO debe interpretarse bajo ningún punto de vista como consejo de inversión o recomendación de compra o venta de un activo en particular. Este contenido tiene fines únicamente educativos y representa únicamente una opinión del autor. En todos los casos es recomendable asesorarse con un profesional antes de invertir.

Para terminar, si todavía estás evaluando qué hacer con los dólares que tenías en Cuentas CERA después del 31/12, te dejo una propuesta que puede servirte. En el link de abajo podés acceder a un informe gratuito donde analizamos qué opciones hay hoy para invertir en 2026, cómo pensar una estrategia según tu perfil y qué alternativas pueden tener mejor relación riesgo/retorno en este nuevo escenario. Hacé click acá y te lo enviamos.