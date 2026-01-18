Davos 2025: qué dijo Javier Milei hace un año y por qué su discurso sigue generando controversia Por Cecilia Camarano + Seguir en









En la antesala de una nueva disertación ante líderes globales, repasamos los puntos salientes y las frases más polémicas de su intervención el año pasado, que mezcló economía, crítica cultural y una fuerte controversia sobre ideología de género.

Javier Milei volverá a disertar en el Foro Económico de Davos. Presidencia

El presidente Javier Milei se prepara para participar de una nueva edición del Foro Económico Mundial de Davos, donde volverá a exponer ante líderes políticos, empresarios y referentes del poder económico global. Será, según confirmaron fuentes oficiales a Ámbito, una instancia clave para reafirmar el perfil internacional de su gobierno.

La expectativa en torno a su discurso no se explica solo por la agenda económica del foro, sino por el antecedente inmediato. En 2025, Milei protagonizó una de las intervenciones más comentadas y controvertidas del encuentro, con un mensaje que combinó una defensa cerrada del libre mercado con fuertes definiciones ideológicas que generaron impacto dentro y fuera de la Argentina.

En aquel entonces, volvió a poner a la Argentina en el centro de la escena internacional. El Presidente combinó definiciones económicas con una crítica frontal a corrientes culturales contemporáneas y dejó varias frases que generaron tanto atención global como polémica dentro del país. Lejos de limitarse a temas económicos, la intervención trazó una crítica amplia al progresismo cultural, en la que Milei destacó la transformación que su Gobierno busca impulsar frente a lo que calificó como “ideologías que limitan la libertad individual”.

En su presentación, el mandatario argentino volvió a calificar a la Argentina como un "ejemplo mundial" de política económica y libertad, y sostuvo que el país ha comenzado a revertir décadas de estancamiento a través de reformas estructurales.

El discurso incluyó duras críticas a lo que Milei definió como la “ideología woke”, término con el que agrupó movimientos sociales, políticas de diversidad y derechos culturales que, según su visión, socavan la libertad y sirven para justificar una mayor intervención estatal.

Entre los pasajes más controversiales estuvo su posicionamiento sobre la "ideología de género" y el abuso infantil, una parte del discurso que generó reacciones inmediatas de organizaciones sociales y defensores de derechos humanos, que se movilizaron en todo el país. Además de los elementos culturales, Milei aprovechó para cuestionar a los organismos internacionales y a ciertos consensos globales, y reafirmó que la Argentina trabajará en un marco de apertura económica y modelos más liberales de mercado, con fuerte énfasis en disciplina fiscal y reducción de gastos. Las principales definiciones y frases del discurso de Milei en Davos 2025 Argentina como ejemplo global: Milei afirmó que "la Argentina se ha convertido en ejemplo mundial" de un giro hacia la verdad en la política y de un compromiso con la libertad económica.

Crítica al progresismo cultural: Definió a la “ideología woke” como “la gran epidemia de nuestra época que debe ser curada” y aseguró que representa un “virus mental” que distorsiona valores fundamentales de la civilización occidental.

Agenda de diversidad: Según Milei, desde estos foros se promueve “la agenda LGBT” como parte de una construcción ideológica que, en sus palabras, pretende redefinir parámetros sociales básicos.

Ideología de género y abuso infantil: El Presidente sostuvo que “en sus versiones más extremas, la ideología de género constituye lisa y llanamente abuso infantil”, asociando ese extremo con casos de abuso por parte de una pareja homosexual de Estados Unidos y preguntando “quién avala esos comportamientos”.

Relativización moral: En el mismo segmento, Milei señaló que estas corrientes “están dañando irreversiblemente a niños sanos mediante tratamientos hormonales y mutilaciones”, una frase que prendió fuego el debate sobre derechos y salud pública.

Rechazo a enfoques globales de regulación: Dijo que el wokismo “pretende secuestrar nuestro futuro” y atacó la promoción de políticas de diversidad y feminismo como parte de un mismo fenómeno que ostraciza el debate económico real.

Economía y libertad: Más allá de la crítica cultural, Milei defendió la apertura económica, la disciplina fiscal y la reducción del Estado como condiciones para generar confianza en los mercados y atraer inversiones, reafirmando los cambios estructurales que impulsa su gobierno. En Argentina y en diversas ciudades del mundo, las expresiones de Milei en Davos desencadenaron protestas y manifestaciones de rechazo, especialmente por las partes del discurso relacionadas con derechos LGBT+, género y feminismo, temas que sectores sociales interpretaron como ataques explícitos a derechos consagrados en el país. Con ese antecedente, muchos analistas y actores políticos observarán con atención la próxima intervención del Presidente en el Foro Económico Mundial, tanto por sus definiciones económicas como por el impacto que sus posiciones culturales puedan tener en la percepción internacional del país y en su proyección ante inversores y líderes globales.