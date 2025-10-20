Dólar hoy: a cuánto cotiza este lunes 20 de octubre

Conocé a cuánto cotiza el dólar oficial, blue, el dólar MEP y el CCL.

El dólar oficial minorista operó al cierre de la semana pasada a $1.434,32 para la compra y a $1.491,61 para la venta , en el promedio de los bancos que informa el BCRA. En el Banco Nación (BNA), el billete cotizó a $1.425 para la compra y $1.475 para la venta.

Las reservas brutas internacionales del Banco Central (BCRA) se hundieron en u$s533 millones, hasta los u$s41.168 millones. De este modo, sufrieron su mayor baja semanal en un mes, al retroceder unos u$s888 millones respecto del viernes pasado.

Fuentes oficiales explicaron a Ámbito que la caída de la jornada respondió fundamentalmente a pagos de deuda a organismos internacionales y a c ambios en cotizaciones .

Esta pérdida de reservas se dio luego de que el Fondo Monetario Internacional (FMI) volviera a insistir para que Argentina acumule dólares en sus arcas. En su informe titulado "Perspectivas Económicas Mundiales", el organismo enfatizó que el país necesita "esfuerzos sostenidos para mantener el ancla fiscal, fortalecer el marco de gestión monetaria y de liquidez e impulsar reservas para facilitar el acceso duradero a los mercados internacionales de capital”.

Mientras tanto, los retornos de los plazos fijos mayoristas operaron dispares. La tasa nominal anual (TNA) TAMAR bajó del 66% al 60,13% (79,67% en términos efectivos), pero la TNA BADLAR subió desde el 56,25% al 57,25% (74,82% en términos efectivos).

A cuánto operó el dólar oficial hoy, lunes 20 de octubre

En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar se vendió a $1.450. De este modo, trepó $48 (+3,4%) respecto de la jornada previa.

A cuánto se vendió el dólar blue hoy, lunes 20 de octubre

El dólar blue se vendió a $1.485 y la brecha con el oficial se ubicó en el 2,4%.

Valor del MEP hoy, lunes 20 de octubre

El dólar MEP cotiza a $1.526,11 y la brecha con el dólar oficial se ubica en el 5,3%.

Valor del dólar CCL hoy, lunes 20 de octubre

El dólar Contado con Liquidación (CCL) opera a $1.541,22 y la brecha con el dólar oficial es del 6,3%.

Precio del dólar tarjeta hoy, lunes 20 de octubre

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.917,50.

Cotización del dólar cripto hoy, lunes 20 de octubre

El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1499,00, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, lunes 20 de octubre

Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s106.115, según Binance.