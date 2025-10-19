Elecciones 2025: qué dicen las encuestas sobre Javier Milei, La Libertad Avanza y el peronismo a una semana de los comicios

Falta una semana para las elecciones 2025, donde se elegirán diputados y senadores y se conformará un nuevo Congreso. A días de los comicios del próximo 26 de octubre, las encuestas reflejan el termómetro social de la ciudadanía y expresas algunos lineamientos sobre lo que los argentinos elegirán en las urnas. Los sondeos muestran qué piensan sobre el presidente Javier Milei, los escándalos de corrupción que impactaron en la Libertad Avanza, cuánto puede traccionar el peronismo con Fuerza Patria y qué pasará con las fuerzas "no libertarias" y "no kirchneristas" que intentan abrirse camino en una votación polarizada.

¿Cómo está la imagen de JavierMilei y qué dicen las últimas encuestas sobre LaLibertadAvanza y FuerzaPatria?

A menos de dos semanas de las elecciones legislativas previstas para el 26 de octubre de 2025 , los últimos sondeos revelan un escenario cada vez más ajustado entre los bloques mayoritarios —y lo que aparece cada vez más claro es que el factor central es la figura del presidente Milei y la percepción que los ciudadanos tienen de él y su espacio político.

La evaluación pública de Javier Milei muestra signos de desgaste. Algunos datos destacados:

Un sondeo de la consultora ZubanCórdobayAsociados entre el 28 de septiembre y el 4 de octubre halló que la imagen negativa del mandatario ascendió al 63,2% , cifra “más alta del año” para él. SWI swissinfo.ch

En el mismo estudio se registró que el 64,7% desaprobaba su gestión. SWI swissinfo.ch

Otro relevamiento de la consultora Management&Fit estimó que la imagen positiva de Milei había caído al 37,4% , mientras que la negativa trepaba al 47,9%. LetraP

En el aspecto electoral, según la consultora RubikonIntel (11-12 de octubre) Milei tenía imagen positiva del 37,2% y negativa del 47,4%. Perfil

Interpretación

Este conjunto de datos muestra que, aunque Milei mantiene un bloque de imagen favorable, el volumen de ciudadanos con valoración desfavorable es mayoritario. Esto lo coloca en una situación delicada de cara a los comicios: su liderazgo personal está cada vez más cuestionado, lo que puede trasladarse a su espacio político. Dicho de otro modo: el “arrastre” de su figura parece debilitado.

La Libertad Avanza y Fuerza Patria: una elección polarizada con final abierto

Las fuerzas políticas mayoritarias presentan una competencia muy pareja, con LLA a la cabeza por ligera ventaja, pero con advertencias claras.

Un promedio publicado por ElPaís estima que La Libertad Avanza obtiene el 36,7% de intención de voto frente a un 34,8% de Fuerza Patria. El País

Otra encuesta de Rubikon (11-12 octubre) arrojó para LLA un 34,6% y para Fuerza Patria un 32,2%. Perfil

En cambio, un estudio de Página12 destaca que en la provincia de Buenos Aires, el espacio peronista (Fuerza Patria) logró superar a LLA en la elección provincial con 47,3% frente al 33,7% de LLA. El País+1

Interpretación

La ventaja del oficialismo (LLA) es ajustada y el frente opositor (Fuerza Patria) está muy cerca. La victoria en el territorio clave de la provincia de Buenos Aires por parte del peronismo es una señal de alerta para Milei: aunque a nivel nacional aparecen ligeramente al frente, el “territorio caliente” está dejando señales contrarias.

3. ¿Por qué baja la imagen, pero no se desploma el voto?

Este es un aspecto clave para entender el dynamics electoral:

Aunque la imagen de Milei es negativa en la mayoría, su partido conserva un apoyo relevante. Esto sugiere un núcleo duro de votantes que valora sus propuestas o lo ve como la alternativa al “casta política”.

El deterioro de la figura presidencial podría incidir en la captación de votos “flotantes” o moderados, y en la movilización del electorado contrario.

Según un análisis de Bloomberg Línea, el clima de insatisfacción general no es solo con Milei, sino con el “sistema político” en su conjunto: el 66% de los encuestados está insatisfecho. Bloomberg Línea

En Córdoba, por ejemplo, el estudio de Rubikon muestra que tras un acto masivo de Milei en el Movistar Arena, el 31% de los consultados dijo haber empeorado su opinión sobre él, mientras solo el 10,6% dijo que mejoró. Perfil

4. Riesgos para el oficialismo y señales para la oposición

Para el espacio de Milei:

Alta imagen negativa implica mayor vulnerabilidad a “contraataques” de la oposición, movilización del temor o descontento.

Si se movilizan los ciudadanos que desaprueban al presidente, podrían dar vuelta la elección.

El electorado movilizado por la oposición podría superar al bloque oficialista si hay un clima adverso a Milei.

Para la oposición (Fuerza Patria):