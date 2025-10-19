19 de octubre Día de la Madre: por qué se celebra, historia y frases para compartir







Cada tercer domingo de octubre, las familias argentinas rinden homenaje a las madres con reuniones, regalos y mensajes llenos de amor y gratitud.

El Día de la Madre reúne a millones de familias argentinas cada tercer domingo de octubre. FreePik.es

El Día de la Madre en Argentina se celebra el tercer domingo de octubre, una tradición que distingue al país del resto de América Latina, donde la fecha suele conmemorarse en mayo. Este año, la jornada especial será el 19 de octubre, según confirmó el Ministerio del Interior de la Nación. En todo el país, millones de familias se reúnen para expresar su cariño a través de gestos, obsequios y mensajes que refuerzan los lazos afectivos.

A diferencia de otras naciones, Argentina mantiene una tradición propia. La elección de octubre se remonta a 1931, cuando el calendario litúrgico católico trasladó la festividad de la Divina Maternidad de María a ese mes. Aunque el origen religioso perdió peso con el paso de los años, el homenaje a las madres continúa siendo una costumbre profundamente arraigada.

Dia de la madre Argentina es uno de los pocos países que celebra el Día de la Madre en octubre. FreePik.es

Historia y significado de la fecha en Argentina Con la llegada de la primavera, el Día de la Madre adquiere un tono aún más festivo. Las reuniones familiares, los almuerzos y las sorpresas especiales se multiplican, mientras que flores, perfumes, productos tecnológicos y regalos personalizados encabezan las preferencias. Elaborar un presente casero, como un álbum de fotos o un desayuno especial, transmite un mensaje de gratitud y afecto que trasciende lo material.

En esta fecha, el comercio local también experimenta un impulso significativo gracias a la demanda de regalos y servicios. Escuelas, clubes y empresas se suman a la celebración con promociones, actividades y eventos dedicados a honrar la figura materna.

pami celular.webp Frases para compartir por WhatsApp en el Día de la Madre El envío de mensajes por WhatsApp se consolidó como una forma moderna y emotiva de celebrar, sobre todo cuando la distancia impide un abrazo. A continuación, 20 frases para dedicar en esta jornada tan especial: Mamá, siempre tenés una palabra de aliento cuando más lo necesito.

Aunque la distancia nos separe, siempre estás en mi corazón.

Te agradezco por haberme enseñado a dar sin esperar nada a cambio.

Tus abrazos son mi refugio en días difíciles.

Aunque no hablemos todos los días, siempre pienso en vos.

Admiro tu fuerza y determinación, sos ejemplo para mí.

No encuentro palabras para expresar cuánto te extraño.

Gracias por estar siempre, incluso en los momentos complicados.

Tu risa ilumina mi día, no importa cuán nublado esté.

Lo que más valoro de vos es tu capacidad de escucharme sin juzgar.

Las lecciones que me diste son tesoros que llevo en el corazón.

A veces quisiera volver atrás y pasar más tiempo con vos.

Tu amor es el mejor regalo que recibí en la vida.

Sé que siempre voy a poder contar con vos, pase lo que pase.

Gracias por enseñarme a ser fuerte y luchar por mis sueños.

Tu bondad inspira a quienes te rodean, me esfuerzo por parecerme a vos.

Valoro cada sacrificio que hiciste por mí, gracias por todo.

Mamá, sos y serás mi ejemplo a seguir.

Mi vida no sería la misma sin vos, te necesito siempre.

Tu amor incondicional me acompaña en cada paso. El 19 de octubre, más que una fecha en el calendario, es un día para reconocer la dedicación, la fuerza y el amor de las madres argentinas, recordando que las palabras sinceras también son un regalo.