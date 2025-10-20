Dólar blue hoy: a cuánto opera este lunes 20 de octubre

Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

El dólar blue subió $20 y cerró la semana pasada $1.465 para la compra y a $1.485 para la venta , según los operadores de la city consultados por Ámbito. La brecha con el tipo de cambio oficial se ubicó en el 2,4%.

En la semana, la divisa paralela subió $10 y toca máximos de un mes.

En el segmento mayorista , que es la referencia del mercado, el dólar subió $48 (+3,4%) y se ubica en $1.450 . En la semana, escaló $30 (+2,1%).

El dólar MEP cotiza a $1.534,11 y la brecha con el dólar oficial se ubica en el 5,8%.

El dólar Contado con Liquidación ( CCL ) opera a $1.545,60 y la brecha con el dólar oficial es del 6,6%.

Precio del dólar tarjeta hoy, lunes 20 de octubre

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.917,50.

Cotización del dólar cripto hoy, lunes 20 de octubre

El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.518,17, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, lunes 20 de octubre

Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s106.664, según Binance.