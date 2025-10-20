El dólar blue subió $20 y cerró la semana pasada $1.465 para la compra y a $1.485 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito. La brecha con el tipo de cambio oficial se ubicó en el 2,4%.
Dólar blue hoy: a cuánto opera este lunes 20 de octubre
Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.
-
Dólar blue hoy: a cuánto opera este domingo 19 de octubre
-
Dólar blue hoy: a cuánto opera este sábado 18 de octubre
En la semana, la divisa paralela subió $10 y toca máximos de un mes.
A cuánto opera el dólar oficial hoy, lunes 20 de octubre
En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar subió $48 (+3,4%) y se ubica en $1.450. En la semana, escaló $30 (+2,1%).
Valor del MEP hoy, lunes 20 de octubre
El dólar MEP cotiza a $1.534,11 y la brecha con el dólar oficial se ubica en el 5,8%.
Valor del dólar CCL hoy, lunes 20 de octubre
El dólar Contado con Liquidación (CCL) opera a $1.545,60 y la brecha con el dólar oficial es del 6,6%.
Precio del dólar tarjeta hoy, lunes 20 de octubre
El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.917,50.
Cotización del dólar cripto hoy, lunes 20 de octubre
El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.518,17, según Bitso.
Valor de Bitcoin hoy, lunes 20 de octubre
Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s106.664, según Binance.
- Temas
- Dólar Blue
- Dólar
Dejá tu comentario