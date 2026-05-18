ANSES: cuáles son las prestaciones que cobran esta semana

El organismo continúa con el calendario de pagos del mes de mayo. Conocé cómo se acomoda, quiénes son los que van a recibir el depósito y cuánto van a cobrar.

Los beneficiarios de algunas prestaciones cuyo DNI termine en 5, van a cobrar hoy sus haberes según el calendario del organismo.

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) sigue con el esquema de pagos correspondiente a mayo de 2026, el cual comenzó el 11 de mayo, continúa esta semana y se va a organizar según la terminación del DNI. Además, aplicó cambios en algunas fechas por la presencia de feriados durante el mes.

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El organismo también aplicó un aumento para jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares, ajuste que surge de la fórmula de movilidad vigente basada en el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Con el aumento del 3,4% y el refuerzo de $70.000, el haber mínimo supera los 463.000 pesos .

El aumento aplicado en mayo surge del esquema de movilidad actualmente vigente para las prestaciones previsionales y sociales. Las jubilaciones, pensiones y asignaciones reciben una actualización del 3,4% respecto del mes anterior.

ANSES estableció la jubilación mínima de mayo en $393.174,10 . El bono extraordinario sube este ingreso hasta llegar a los $463.174,10 para quienes cobran el haber más bajo del sistema. El organismo previsional informó que las jubilaciones y pensiones inferiores a $463.174,10, pero superiores a $393.174,10, también recibirán un bono , pero el mismo va a ser proporcional hasta alcanzar ese tope.

la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) quedó establecida en $314.539,28. Con el refuerzo extraordinario queda en $384.539,28

Con el refuerzo extraordinario queda en las Pensiones No Contributivas por Invalidez y por Vejez pasaron a $275.221,87. El adicional extraordinario sube ese ingreso a $345.221,87

El adicional extraordinario sube ese ingreso a la prestación destinada a madres de siete hijos alcanzó los $393.174,10. Junto con el bono complementario: $463.174,10

En el otro extremo, la jubilación máxima también se actualizó en mayo y quedó en $2.646.201,22. A diferencia de los haberes mínimos, este grupo no recibe el bono adicional, ya que el refuerzo está pensado particularmente en los ingresos más bajos.

La AUH en mayo 2026 también goza del ajuste mensual según el Decreto 274/24. El porcentaje impacta tanto en la asignación general como en sus variantes específicas y se desarrolla así:

1 hijo: $113.028,24

2 hijos: $226.056,48

3 hijos: $339.084,72

4 hijos: $452.112,96

5 hijos: $565.141,20

El esquema también contempla situaciones de discapacidad. ANSES fijó un monto específico para estos casos, con variaciones en los valores. Los montos para hijos con discapacidad son los siguientes:

monto bruto: $460.044,10

monto neto: $368.035,28

Igualmente es importante recordar que esta prestación no se cobra completa. Los beneficiarios van a recibir únicamente el 80% del total, ya que el organismo retiene una parte hasta que se presente la Libreta AUH.

Anses-Calendario-Jubilados-PNC.jpg Asignaciones Familiares de PNC: calendario de pagos diciembre.

Calendario de pagos de ANSES: cuándo cobro en mayo 2026

El cronograma de mayo presenta modificaciones respecto a abril debido a cuestiones operativas y a la presencia de feriados, generando un leve corrimiento en las fechas de inicio. El objetivo es ordenar los pagos y evitar superposiciones dentro del sistema.

Las fechas para la AUH son:

DNI terminados en 5: 18 de mayo

DNI terminados en 6: 19 de mayo

DNI terminados en 7: 20 de mayo

DNI terminados en 8: 21 de mayo

DNI terminados en 9: 22 de mayo

El calendario de jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo también tuvo modificaciones relacionadas a los feriados de este mes. Las fechas de cobro para ese grupo quedaron definidas de la siguiente manera:

DNI terminados en 5: 18 de mayo

DNI terminados en 6: 19 de mayo

DNI terminados en 7: 20 de mayo

DNI terminados en 8 y 9: 21 de mayo

Jubilados y pensionados que superan el haber mínimo:

DNI terminados en 0 y 1: 22 de mayo

DNI terminados en 2 y 3: 26 de mayo

DNI terminados en 4 y 5: 27 de mayo

DNI terminados en 6 y 7: 28 de mayo

DNI terminados en 8 y 9: 29 de mayo

La Asignación Universal por Embarazo mantendrá las mismas fechas establecidas para AUH: los pagos comenzarán el 11 de mayo y finalizarán el 22 según terminación de documento.