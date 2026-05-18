Babasónicos se suma a la nueva edición de Noches Capitales: cómo y dónde comprar las entradas

El primer artista revelado fue nada menos que Diego Torres, que luego de 7 años vuelve a La Plata el 19 de septiembre con su imbatible cancionero.

Luego de haber transitado una edición deslumbrante en 2025 , Noches Capitales anunció su edición 2026 en el Hipódromo de La Plata con nueva grilla y grandes sorpresas, de la mano de icónicos artistas.

El primer artista revelado fue nada menos que Diego Torres , que luego de 7 años vuelve a La Plata el 19 de septiembre con su imbatible cancionero.

Y a esta agenda excepcional se suma ahora la banda argentina Babasónicos que desplegará el 14 de noviembre en Noches Capitales los sonidos de su último material “Cuerpos, Vol.1”.

La venta general se habilitará este lunes 18/05 a las 17hs con todos los medios de pago y 4 cuotas sin interés con Banco Provincia. A través de Livepass.com.ar.

Tras la salida de su nuevo disco “Cuerpos, Vol.1” Babasonicos se encuentra presentando un espectáculo único, imponente, una puesta novedosa con canciones estreno y los clásicos de siempre.

Siguiendo adelante en una carrera intacta y exitosa desde sus comienzos y con más vigencia que nunca, Babasonicos se mantiene número uno en el airplay nacional como la banda más escuchada de Argentina. Siendo de los 10 artistas más escuchados por la generación zeta, Billboard los ubica en los primeros puestos de las mejores bandas de rock en español de todos los tiempos.

Sumando a esta constante consagración, su último trabajo “Cuerpos, Vol.1” fue considerado uno de los discos del año por los medios especializados.

Recientemente Babasónicos presentó “Tiempo Off (Colyn Remix)”, una nueva versión del corte de su último álbum “Cuerpos, Vol.1”. El DJ holandés le aporta su distintivo estilo a “Tiempo Off” y despliega una nueva faceta, más electrónica y bailable, de la canción.

Noches Capitales es desde el 2024 un verdadero ritual musical que enciende el Hipódromo de La Plata, transformado para la ocasión en una sala a cielo abierto dedicada a la experiencia sonora.

Su cartelera reunió a grandes referentes como Los Fabulosos Cadillacs, YSY A, Abel Pintos, Peces Raros, Miranda!, Andrés Calamaro, Guasones, Wos, Cuarteto de Nos, Dillom, Peces Raros, Ca7riel & Paco Amoroso, Él Mató a un Policía Motorizado y Cruzando el Charco, entre otros.