Dólar hoy: a cuánto cotiza este miércoles 11 de febrero

El dólar oficial minorista cotiza a $1.375 para la compra y a $1.425 para la venta en el Banco Nación (BNA) . En tanto, en el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (BCRA) , la divisa lo hace a $1.428,11 para la venta.

En el segmento mayorista , que es la referencia del mercado, el dólar cotiza a $1.406.

El dólar blue cotiza a $1.405 para la compra y a $1.425 para la venta , según un relevamiento de Ámbito en cuevas de la city porteña.

El dólar CCL cotiza a $1.477,67 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 5.1% .

El dólar MEP cotiza a $1.432,85 y la brecha con el dólar oficial es de 1.9% .

Precio del dólar tarjeta hoy, miércoles 11 de febrero

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.852,50.

Cotización del dólar cripto hoy, miércoles 11 de febrero

El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.457,71, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, miércoles 11 de febrero

Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, cotiza en los u$s66.911, según Binance.