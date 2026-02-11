Santa Fe anunció aumentos salariales y cambio de regímenes para policías y penitenciarios para frenar el conflicto

La provincia anticipó que harán un "esfuerzo mayor" para cumplir con los reclamos. "Van a tener un ingreso que no va a ser menor a la canasta básica para un hogar tipo", dijo el ministro de Economía local, Pablo Olivares. Retrotraerán los pases a disponibilidad.

El gobierno de Santa Fe anunció una batería de medidas para la Policía y el Servicio Penitenciario provincial con el objetivo de desactivar las protestas que desde este lunes causaron fuerte tensión en el distrito. "Van a tener un ingreso que no va a ser inferior a la canasta básica para un hogar tipo", mencionó la administración de Maximiliano Pullaro. Las marchas de uniformados continuaban en la ciudad de Rosario.

En conferencia de prensa, el ministro de Seguridad santafesino, Pablo Cococcioni , y su par de Economía y Finanzas, Pablo Olivares , brindaron precisiones sobre la situación y anticiparon cambios en los regímenes horarios y de Salud Mental, así como también futuras subas de sueldo.

"Los policías y penitenciarios van a tener un ingreso que no va a ser inferior a la canasta básica para un hogar tipo", sostuvo Olivares, aunque aclaró que esa canasta se pública mensualmente por el INDEC y que justamente el número se conocerá este miércoles.

En un tono aperturista, distinto a la impronta beligerante de la conferencia que tuvo lugar el martes, cuando la protesta estaba en su punto más tenso, los funcionarios destacaron el rol de las fuerzas de seguridad en la caída del delito en los últimos dos años y admitieron que los agentes tuvieron un alto nivel de exigencia.

"Hace tres años la calle era lugar de movilizaciones pidiendo seguridad, con víctimas de los delitos más duros. Hoy, lo que vemos es parte del resultado de haber atendido esa situación. El problema es el estrés que generó la exitosa forma de abordar el tema seguridad", adujeron.

Embed - Conferencia de prensa del ministro Pablo Cococcioni

Por su parte, Cococcioni admitió que "si hay que contemplar una política salarial diferenciada para la fuerza de seguridad, queremos decir que si tenemos que hacer un esfuerzo mayor para reconocer de manera diferenciada al personal de seguridad por sobre el resto de la administración pública, entendemos que es correcto".

Al respecto, el ministro señaló que les pidieron al personal de Seguridad "un esfuerzo muy grande". "Estuvieron ajustando en la calle y en la cárcel. Tienen una exigencia horaria mayor al resto de los empleados del Estado, y lo digo con mucho respeto y sin desmerecer a ningún rubro", declaró.

En esa línea, anticipó que darán marcha atrás con los pases a disponibilidad anunciados el martes, en un guiño para no empantanar el diálogo. En concreto, aseguró que analizarán cambios en los regímenes horarios, traslados y programas de Salud Mental, además de recomposición salarial.

El ministro de Seguridad también explicó que la policía está operativa en un 90% en la provincia y llamó a la reflexión al "grupo minoritario" que mantiene las protestas.

Continúan las protestas en Rosario

En paralelo a la conferencia de prensa, la protesta frente a la Jefatura Unidad Regional II de Rosario continuaba en pie, con movilización de patrulleros y un amplio "sirenazo" por parte de los uniformados, quienes mantienen el reclamo por recomposiciones salariales.

La novedad de la jornada fue que efectivos de la Policía Motorizada se sumaron a la concentración, quienes fueron recibidos con aplausos al arribar al lugar.

Los manifestantes quemaron gomas y pidieron resultados concretos ante los anuncios del gobierno de Pullaro. "Son todas promesas", aseguró un hombre que se manifestaba en el lugar. "Les pedimos que regularicen los sueldos, que no sean plus. Los plus no son remunerativos, no sirven para nosotros ni para jubilados. Queremos que toda la policía de Santa Fe cobre lo mismo", dijo.