Con concesiones a gobernadores y a la CGT, el oficialismo busca avanzar con la reforma laboral en el Senado

Tras introducir cambios en Ganancias, en los aportes sindicales y en el esquema de contribuciones empresariales, el Gobierno llega al recinto con un dictamen retocado para asegurar los votos y destrabar el debate de una de sus iniciativas clave. Javier Milei seguirá la sesión desde Olivos.

El Senado debatirá este miércoles el proyecto de reforma laboral , luego de que el oficialismo consiguiera puntos de consenso con gobernadores provinciales y la Confederación General de Trabajo (CGT) para allanar el camino a su tratamiento.

Patricia Bullrich, titular del bloque de La Libertad Avanza en la cámara alta, presentó un “acuerdo” con legisladores aliados para llevar la reforma al recinto a las 11, algo que tuvo meses de negociaciones detrás. Según pudo saber Ámbito, el presidente Javier Milei seguirá el debate desde la quinta de Olivos.

Este paquete de concesiones forma parte de un dictamen con 28 modificaciones consensuadas , que el oficialismo espera que garantice los votos necesarios para sancionar la ley de modernización laboral.

La lógica política detrás del empujón es evitar que fracturas internas o rechazos sindicales torpedeen el proyecto antes de que llegue a la Cámara de Diputados, donde el Gobierno quiere cerrar la reforma antes de fin de mes.

El Gobierno montó un operativo de seguridad de alta complejidad alrededor del Congreso de la Nación , en el marco de las protestas convocadas por sindicatos y organizaciones sociales contra el proyecto de reforma laboral.

La estrategia de seguridad incluye la participación coordinada de la Policía Federal Argentina, Gendarmería Nacional, Prefectura Naval y la Policía de Seguridad Aeroportuaria, que estarán desplegadas en puntos clave del centro porteño para proteger el Palacio Legislativo, garantizar la libre circulación y evitar cortes totales de calles y avenidas cercanas.

CONGRESO OPERATIVO SEGURIDAD.jpg El Congreso contará con un operativo de seguridad este miércoles (imagen de archivo).

El Ministerio de Seguridad, bajo la conducción de Alejandra Monteoliva, confirmó la aplicación del denominado “Protocolo Antipiquetes”, a pesar de que la Justicia Federal lo haya declarado nulo en instancias anteriores por restringir derechos constitucionales de protesta.

El perímetro de seguridad contempla vallados reforzados y controles de acceso en arterias como Avenida Rivadavia, Hipólito Yrigoyen, Entre Ríos, Callao y Riobamba, lo que impactará fuertemente en el tránsito en la zona del Congreso. También se montarán controles en los accesos a la ciudad para monitorear la llegada de columnas sindicales desde distintos puntos del país.

La movilización, impulsada principalmente por la CGT, las dos CTA y otras agrupaciones sociales, busca visibilizar el rechazo a la reforma laboral que consideran una amenaza a derechos laborales y una posible precarización del trabajo.

En paralelo, el Ejecutivo defiende el despliegue de seguridad como necesario para asegurar el normal funcionamiento del debate parlamentario y la seguridad de quienes trabajan o transitan por la zona, en medio de tensiones que ya generaron múltiples marchas y protestas en las semanas previas al inicio del tratamiento de la iniciativa.