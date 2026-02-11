El dólar continúa su camino a la baja y la brecha con el techo de la banda toca máximos de seis meses + Seguir en









El tipo de cambio prolonga la calma, en buena parte por la oferta de divisas proveniente de exportaciones y colocaciones de deuda. También influye la apreciación de las monedas regionales.

El dólar oficial roza los $1.400 Depositphotos

El dólar oficial continúa con su tendencia a la baja y roza los $1.400, en un contexto en el cual la oferta de divisas se impone sobre la demanda y las monedas de la región se aprecian. De este modo, la brecha con el techo de la banda se ubica en máximos de seis meses.

El dólar mayorista opera en $1.406, su valor nominal más bajo desde el 18 de noviembre de 2025. Por ende, la distancia respecto del techo de la banda cambiaria ($1.580,27) se posiciona en el 12,4%.

En la jornada del martes se verificaron bajas tanto en los contratos futuros del "billete verde" como en las cotizaciones paralelas. El blue terminó en los $1.425, el MEP en los $1.432,85 y el CCL en los $1.477,67.

dolar blue inversiones finanzas Depositphotos Las causas de la caída del dólar Desde la consultora PxQ remarcaron que la caída sostenida del dólar responde principalmente a un rebalanceo entre la oferta y la demanda en el Mercado Libre de Cambios, ante un buen nivel de exportaciones y un significativo flujo de divisas por colocaciones de deuda (de empresas y provincias). "El BCRA estuvo comprando por pantalla pero también aprovechó esas emisiones grandes para comprar en bloque, ahí hizo la diferencia", aseguraron.

El Club de Finanzas del Instituto de Economía (INECO) de UADE exhibió que en enero la liquidación del agro superó los u$s100 millones diarios, muy por encima de los niveles observados en los meses previos. En paralelo, la deuda privada aportó otros u$s1.300 millones durante el mes.

"El contexto internacional también jugó a favor, con un dólar global debilitado y flujos positivos hacia mercados emergentes. No obstante, la recalibración de las bandas cambiarias, si bien otorgó mayor margen de maniobra, comenzó a reflejarse en un aumento de las expectativas de depreciación, reduciendo el rol del tipo de cambio como ancla nominal", agregaron desde UADE.

