El día que Javier Milei dijo: "Tenemos una excelente relación con Francia, estamos comprando submarinos"

La flamante Oficina de Respuesta Oficial en X mencionó que una nota publicada en Ámbito es falsa. Hizo una salvedad: que el Gobierno firmó con el astillero francés líder en corrupción mundial una carta de intención y no un contrato de compra de submarinos. Sin embargo, el Presidente anunció la operación ante un medio francés, a finales del año pasado. El video, a continuación.

Javier Milei dio una entrevista a Public Senat y anunció la compra de submarinos al astillero con un historial de corrupción de más de dos décadas.

Recientemente, mediante la cuenta de X “Oficina de Respuesta Oficial”, administrada por Juan Pablo Carreira, el Gobierno indicó que el artículo titulado “El Gobierno comprará submarinos a la empresa francesa que lideró el ranking mundial de corrupción armamentística” era falso.

Sin embargo, fue el propio presidente Javier Milei quien, en una entrevista concedida al medio Public Senat, el 31 de octubre de 2025, ante la pregunta sobre cómo era su relación con el mandatario francés Emmanuel Macron, afirmó: "Tenemos una excelente relación con Francia. (…) Estamos comprando submarinos, estamos comprando, además, unos buques para patrullar las costas, así que tenemos una relación maravillosa con Francia" (sic).

SUBMARINOS_TW Resulta llamativo que una cuenta que pretende llevar a cabo una tarea de fact-checking, aunque bastante rudimentariamente, no haya tenido en cuenta las afirmaciones públicas del propio Presidente tanto en los últimos días de 2025 como en 2024.

La nota del periodista Julián Maradeo afirma que el Gobierno Nacional “comprará” submarinos de la empresa Naval Group. Esta afirmación es falsa, dado que si bien el Poder Ejecutivo está analizando la necesidad de la Armada Argentina de adquirir submarinos, no existe… pic.twitter.com/09OXKZp02x — Oficina de Respuesta Oficial (@RespOficial_Arg) February 9, 2026 Mucho más aún que solo haya tomado en cuenta el título y no las múltiples denuncias que pesan sobre el astillero francés a lo largo de más de dos décadas. Más raro aún que no aborde la alusión a la auditoría llevada a cabo por la AGN sobre la gestión de la ahora exministra de Seguridad y actual senadora libertaria Patricia Bullrich, en la que se hace especial hincapié en la opacidad de las operaciones sobre la adquisición de las lanchas compradas a Israel.

Tal vez, a pesar de la tarea que se encomendó a una frágil cuenta de X, la mencionada Oficina padezca el mal de la manta corta.