ATE reportó 92% de adhesión al paro nacional contra la reforma laboral y moviliza al Congreso

El gremio estatal confirmó un alto acatamiento a la medida de fuerza y cuestionó el proyecto que comienza a tratarse en la cámara alta. Sólo se garantizan guardias mínimas en servicios esenciales.

ATE convocó a un paro y movilización, en contra de la reforma laboral que impulsa el Gobierno.

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) informó un 92% de adhesión al paro nacional convocado en rechazo al proyecto de reforma laboral que este miércoles comienza a debatirse en el Senado . En ese marco, el sindicato se movilizará al Congreso desde el mediodía para exigir el rechazo de la iniciativa.

El secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar , sostuvo que el tratamiento del proyecto representa “la mayor ofensiva que haya existido en democracia contra los trabajadores” y denunció presuntas presiones del Gobierno a senadores en el marco de las negociaciones previas. “Están gastando millones para llevarnos puestos” , afirmó.

El dirigente también cuestionó los cambios incorporados al dictamen. “Quitaron los artículos que perjudicaban a los sindicatos pero quedaron todos los que perjudican a los trabajadores. Es increíble que haya pasado esto”, señaló. Además, remarcó que el financiamiento sindical “no puede estar por encima de los derechos de los afiliados”.

Desde el gremio indicaron que durante la jornada sólo se garantizarán guardias mínimas en hospitales y atención de urgencia en centros asistenciales de niños, adolescentes y adultos mayores.

La medida de fuerza afecta además la recolección de residuos, auxiliares de educación, guardia urbana, migraciones, controles sanitarios en puertos y aduanas del Senasa, radiooperadores de medios públicos, brigadistas de incendios forestales, agentes de tránsito, controladores aéreos y personal de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), entre otros sectores.

En el ámbito aeronáutico, la ANAC garantizará únicamente vuelos sanitarios y oficiales. PAMI y ANSES atenderán exclusivamente emergencias. El paro también alcanza servicios públicos en distintas provincias y municipios.

El oficialismo busca avanzar con la reforma laboral en el Senado

El Senado inicia este miércoles el debate del proyecto de reforma laboral, luego de que el oficialismo consiguiera acuerdos clave con gobernadores provinciales y con la CGT para garantizar el tratamiento en la Cámara alta.

La jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, presentó el texto para ser debatido desde las 11 tras meses de negociaciones que buscaban destrabar el avance de la iniciativa.

Para lograr consenso, el Gobierno introdujo modificaciones importantes al proyecto original, que formaron parte de un dictamen con 28 cambios acordados con distintos bloques legislativos, gobernadores y sectores sindicales. Entre los puntos centrales del acuerdo están: la eliminación del artículo que proponía reducir el impuesto a las Ganancias para grandes y medianas empresas, un reclamo de los gobernadores por el impacto fiscal en las provincias; el mantenimiento de la denominada “caja sindical” por dos años con un tope del 2% y sin reducciones en las cargas para obras sociales; y un tope del 0,5% para el aporte obligatorio a las cámaras empresariales.

Además, se acordó que los bancos sigan siendo los únicos responsables del pago de salarios en efectivo, y se excluyó la posibilidad de utilizar billeteras virtuales para ese fin, tal como estaba planteado en la versión inicial del proyecto.

El oficialismo confía en que estos acuerdos asegurarán los votos necesarios para sancionar la ley de modernización laboral y avanzar con una de las iniciativas legislativas más importantes de su agenda antes de que pase a la Cámara de Diputados.

El debate se desarrolla en un contexto de tensión política y social, con protestas sindicales y un paro general convocado en rechazo a la reforma, que han generado un fuerte operativo de seguridad en los alrededores del Congreso.