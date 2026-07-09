El FMI elogió el plan financiero y el proyecto de reforma del BCRA

La modificación de la carta orgánica del BCRA según el Fondo “mejorará la rendición de cuentas y la transparencia, respaldar la disminución sostenida de la inflación”. Ponderó también la previsibilidad que supone el anuncio del programa financiero. Detalles de la visita de la titular del Fondo. Kristalina Georgieva.

El FMI destacó los nuevos anuncios del Ministerio de Economía y volvió a respaldar al Gobierno.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) “celebró” la decisión del gobierno argentino de dar a conocer su programa de financiamiento de la deuda del Tesoro como así también “apoyó” la decisión de las autoridades de modificar la carta orgánica del Banco Central. Así lo señaló Julie Kozack , vocera del organismo en una conferencia de prensa ofrecida en Washington este jueves.

“En cuanto a la estrategia integral de financiamiento, celebramos su publicación. Una mayor transparencia y previsibilidad en torno al financiamiento del sector público y la acumulación de reservas respaldarán la confianza del mercado” manifestó Kozack. Al respecto, indicó que los diferenciales de riesgo (spreads) de la deuda soberana se redujeron aún más después de conocerse esta noticia.

“Y esta estrategia de financiamiento también la vemos como un apoyo a los esfuerzos de Argentina por recuperar de manera duradera el acceso a los mercados” remarcó la portavoz. En este sentido, indicó que “Mantener flexibilidad en cuanto al momento y las modalidades del reingreso a los mercados fortalecerá aún más la credibilidad en Argentina”.

El Fondo también respaldó la intención del gobierno argentino de reformar la carta orgánica del Banco Central. “Esa reforma fortalecería las salvaguardias institucionales del Banco Central que protegen su independencia en materia de política monetaria”, señalo Kozack.

Consideró que la modificación “ Aclarará el mandato, mejorará la rendición de cuentas y la transparencia, y reducirá las vulnerabilidades frente a lo que llamamos dominancia fiscal, que es, en esencia, una situación en la que el Banco Central proporciona financiamiento al gobierno”, enfatizó la funcionaria.

Tras señalar que “es importante reducir esas vulnerabilidades en Argentina” agregó que “todos estos esfuerzos, incluida una reforma de la carta orgánica del Banco Central, tienen como objetivo respaldar la disminución sostenida de la inflación…que es, por supuesto, una prioridad clave”.

Precisamente este jueves, el presidente Javier Milei, después de concurrir al Te Deum del 9 de julio, mantuvo una reunión con su gabinete para explicar los alcances de esta reforma, en lo que se interpreta en Casa Rosada como una decisión de “acelerar los cambios”.

El Fondo también respaldó la intención del gobierno argentino de reformar la carta orgánica del Banco Central.

Proyecciones

Recordó que este miércoles, el Fondo presentó la actualización de su informe Perspectivas Económicas Mundiales (WEO según las siglas en inglés). Al respecto, precisó que “Nuestras proyecciones para Argentina se mantuvieron, en términos generales, sin cambios. Seguimos proyectando un crecimiento de 3,5 % en 2026, y de 4 % en 2027. Y también proyectamos que la inflación va a seguir disminuyendo gradualmente en Argentina”.

En otro orden, confirmó que sobre fin de mes la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, viajará a Argentina - el 28 y 29 de julio -. “Espera con interés reunirse con el presidente Milei, el equipo económico y otros actores relevantes”.

Consultada sobre con quiénes exactamente se reunirá la funcionaria, no dio precisiones porque “Todavía estamos terminando de definir el cronograma exacto” pero dijo que “Sabemos que se reunirá con el presidente Milei y con el equipo económico, pero también tendrá otras reuniones con otros actores, incluidos algunos que van más allá del gobierno.”

Remarcó que “La visita refleja nuestro compromiso cercano y constructivo con Argentina, y brindará una oportunidad para intercambiar opiniones sobre los avances, los desafíos y las oportunidades del país”.

Georgieva también tiene previsto ir a Uruguay y Brasil para mantener también reuniones con miembros del gobierno, del sector privado y otros representantes para conversar sobre la evolución económica y las prioridades.

Relación especial

En una muestra más del fluido vínculo que une al Fondo con las autoridades nacionales, este miércoles el ministro de Economía, Luis Caputo, anunció que Georgieva, visitará la Argentina antes de fin de mes.

Tanto en medios locales como en fuentes de Washington se señala que Georgieva y Caputo han construido “una buena relación profesional”.

En un mensaje publicado en la red social X, el jefe del Palacio de Hacienda reveló que la funcionaria del Fondo aceptó una invitación del presidente, Javier Milei. Según el ministro, la visita “permitirá continuar profundizando el trabajo conjunto”.

Georgieva visitará la Argentina por invitación de Javier Milei

No son muchos los antecedentes de viajes al país de las más altas autoridades del FMI. En junio de 2002 Horst Köhler, en aquel entonces director del organismo, arribó a Buenos Aires y mantuvo un encuentro con Nestor Kirchner, a cargo de la presidencia. Un par de años más tarde, en septiembre de 2004, estuvo Rodrigo de Rato, en el marco de una gira regional. Y en julio de 2018, Christine Lagarde participó de la cumbre de ministros del G20 que tuvo lugar en el país y se reunió con el ex primer mandatario Mauricio Macri.

Ahora, el previsto viaje de Georgieva coincide con un momento en el que se han conocido indicadores favorables sobre el desempeño de la economía local. El lunes pasado Caputo presentó un programa financiero para afrontar vencimientos en moneda extranjera del Tesoro para lo que resta del 2026 y de 2027. El anuncio fue bien recibido por los mercados y el riesgo país se acercó a los 400 puntos básicos, marcando el nivel más bajo desde fines de abril de 2018.

Ayer se informó que la inflación en la Ciudad de Buenos Aires fue del 1,8% en junio último. Registró una desaceleración de 0,3 puntos porcentuales respecto a mayo Este dato es tomado en cuenta como un anticipo de la variación del índice de precios en el orden nacional (que dará a conocer el INDEC el próximo 14 de julio) y mantiene la expectativa de un registro inferior a 2% por primera vez desde agosto del año pasado.

Otra noticia de estos días fue la designación de la economista argentina Silvana Tenreyro, exdirectora del Banco de Inglaterra, como consejera Económica y directora del Departamento de Estudios del FMI.

Desempeñará el rol de economista jefe del organismo, una posición por la que pasaron, entre otros, Stanley Fischer, Olivier Blanchard y Gita Gopinath. Tenreyro, sucederá en este cargo a Pierre-Olivier Gourinchas,