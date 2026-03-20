El dólar oficial minorista cotiza a $1.365 para la compra y a $1.415 para la venta en el Banco Nación (BNA). En tanto, en el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (BCRA), la divisa lo hace a $1.416,66 para la venta.
Dólar hoy: a cuánto cotiza este viernes 20 de marzo
Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.
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Dólar blue hoy: a cuánto opera este viernes 20 de marzo
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Euro hoy y Euro blue hoy: a cuánto cotiza este viernes 20 de marzo
A cuánto opera el dólar oficial hoy, viernes 20 de marzo
En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cotiza a $1.394,50.
A cuánto cotiza el dólar blue hoy, viernes 20 de marzo
El dólar blue cotiza a $1.410 para la compra y a $1.430 para la venta, según un relevamiento de Ámbito en cuevas de la city porteña.
Valor del CCL hoy, viernes 20 de marzo
El dólar CCL cotiza a $1.469,23 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 5.4%.
Valor del dólar MEP hoy, viernes 20 de marzo
El dólar MEP cotiza a $1.421,08 y la brecha con el dólar oficial es de 1.9%.
Precio del dólar tarjeta hoy, viernes 20 de marzo
El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.839,50.
Cotización del dólar cripto hoy, viernes 20 de marzo
El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.462,02, según Bitso.
Valor de Bitcoin hoy, viernes 20 de marzo
Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, cotiza en los u$s70.436, según Binance.
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