Dólar hoy: a cuánto cotiza este viernes 24 de octubre

Conocé a cuánto cotiza el dólar oficial, blue, el dólar MEP y el CCL.

El dólar oficial minorista operó a $1.455 para la compra y $1.505 para la venta en el Banco Nación (BNA) . En el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (BCRA) , la divisa se ubicó en $1.464,36 para la compra y $1.518.07 para la venta.

En el segmento mayorista , que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.479 , $10 por debajo respecto del miércoles.

El dólar blue se vendió a $1.520 y la brecha con el oficial se ubicó en el 3,1% .

El dólar MEP cotizó a $1.533,70 y la brecha con el dólar oficial se ubicó en el 3,7% .

El dólar Contado con Liquidación ( CCL ) operó a $1.551,33 y la brecha con el dólar oficial es del 4,9% .

Precio del dólar tarjeta hoy, viernes 24 de octubre

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.956,50.

Cotización del dólar cripto hoy, viernes 24 de octubre

El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.548,97, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, viernes 24 de octubre

Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s107.937, según Binance.