Euro hoy y Euro blue hoy: a cuánto cerraron este jueves 23 de octubre

Mirá a cuánto cotizan el euro oficial y el euro blue.

El euro hoy -sin impuestos- cerró a $1.661,52 para la compra y a $1.760,77 para la venta, según el promedio de cotizaciones del Banco Central (BCRA) .

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

En cuanto a la cotización en el mercado negro de divisas, el euro blue se ubicó en $1.820,75 para la compra y a $1.852,75 para la venta. El euro tarjeta marcó los $2.258,37 .

Los países que utilizan la divisa europea como moneda de cambio son: Alemania, Austria, Bélgica, Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, España, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos y Portugal.

En el segmento mayorista , que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.479 , $10 por debajo respecto del miércoles.

El dólar blue se vendió a $1.520 y la brecha con el oficial se ubicó en el 3,1% .

Valor del MEP hoy, jueves 23 de octubre

El dólar MEP cotizó a $1.533,70 y la brecha con el dólar oficial se ubicó en el 3,7%.

Valor del dólar CCL hoy, jueves 23 de octubre

El dólar Contado con Liquidación (CCL) operó a $1.551,33 y la brecha con el dólar oficial es del 4,9%.

Precio del dólar tarjeta hoy, jueves 23 de octubre

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.956,50.

Cotización del dólar cripto hoy, jueves 23 de octubre

El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.548,97, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, jueves 23 de octubre

Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s107.937, según Binance.