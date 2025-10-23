Elecciones 2025 EN VIVO: en qué provincias convivirán la Boleta Única de Papel y la boleta sábana tradicional

Los argentinos volverán a las urnas este domingo en unas elecciones de medio término que podrán a prueba al gobierno de Javier Milei. Con una campaña al rojo vivo con denuncias de corrupción, candidatos que renunciaron y una economía al límite, el próximo fin de semana se votará para renovar la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado.
Desde cuándo rige la veda electoral
En la recta final de la campaña, comenzará a regir en todo el país la veda electoral, un período de restricciones destinado a garantizar la reflexión ciudadana y el normal desarrollo de los comicios.
La veda entrará en vigencia el viernes 24 de octubre a las 8:00 y se extenderá hasta las 21:00 del domingo 26, tres horas después del cierre de los centros de votación. Durante este lapso estarán prohibidas todas las actividades vinculadas con la difusión o promoción política. Esto incluye el reparto de boletas, la realización de actos partidarios y cualquier tipo de propaganda proselitista, tanto presencial como digital.
