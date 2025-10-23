Elecciones 2025 EN VIVO: en qué provincias convivirán la Boleta Única de Papel y la boleta sábana tradicional

Live Blog Post

Juan Schiaretti y Martín Llaryora llamaron a votar a Provncias Unidas para "cambiar el rumbo económico, apostar a la producción y al trabajo"

El candidato a diputado nacional por Córdoba y exgobernador, Juan Schiaretti, volvió a encabezar un acto de campaña junto al mandatario actual, Martín Llaryora, de cara a las elecciones legislativas del próximo domingo y llamaron a votar a Provincias Unidas para aumentar la representación del distrito en el Congreso y continuar defendiendo el modelo cordobés de gestión.

Schiaretti reafirmó la necesidad de mantener el compromiso con el federalismo y el desarrollo productivo y apuntó contra la administración de Javier Milei : “Este es el Gobierno Nacional que más ayudas recibió y no puede decir que heredó una mala situación. Lo que pasa hoy es pura incompetencia. Argentina necesita cambiar el rumbo económico, apostar a la producción y al trabajo, y dejar atrás las bravuconadas y los insultos”.

El exgobernador insistió en que “otra realidad es posible” si el país vuelve a gobernarse con sensatez, diálogo y responsabilidad: “Argentina no tiene por qué perder esta oportunidad de mejorar. No tiene por qué caer en otra frustración. Si elegimos el camino correcto, el del trabajo y la producción, nuestro país puede salir adelante”.

Por su parte, Llaryora instó a votar a Schiaretti: “Las urnas tienen que dar un mensaje claro: necesitamos estabilidad, pero con un modelo productivo que genere trabajo. Provincias Unidas expresa ese camino, el del trabajo, la producción y el federalismo”.

"No votar a Juan, en este momento histórico, es votar a Milei. Schiaretti es la mejor opción que tenemos para defender a Córdoba y a la Argentina del interior. Su figura representa la sensatez y la experiencia que el país necesita”, remarcó.

El cierre provincial de campaña de Provincias Unidas será este jueves a las 18 horas en la Plaza de la Música, en la ciudad de Córdoba, con la participación de dirigentes y militantes de toda la provincia.