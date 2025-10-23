Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este jueves 23 de octubre

El dólar oficial continúa bajo presión y el miércoles, el segmento mayorista cerró a $1.489. En tanto, los ADRs se recuperaron, pero los bonos cayeron a días de los comicios. El dólar blue volvió a subir y rompió un nuevo récord nominal tras finalizar la jornada a $1.530 para la compra y a $1.550 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito.
Dólar hoy: a cuánto cotiza este jueves 23 de octubre
El dólar oficial minorista operó a $1.465 para la compra y $1.515 para la venta en el Banco Nación (BNA). En el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (BCRA), la divisa se ubicó en $1.468,43 para la compra y $1.520,90 para la venta.
Dejá tu comentario