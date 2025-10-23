SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

23 de octubre 2025 - 07:44

Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este jueves 23 de octubre

Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

El dólar oficial continúa bajo presión y el miércoles, el segmento mayorista cerró a $1.489. En tanto, los ADRs se recuperaron, pero los bonos cayeron a días de los comicios. El dólar blue volvió a subir y rompió un nuevo récord nominal tras finalizar la jornada a $1.530 para la compra y a $1.550 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito.

Este jueves, las últimas dos jornadas previo a las elecciones, se espera una nueva jornada de volatilidad.

Dólar hoy: a cuánto cotiza este jueves 23 de octubre

El dólar oficial minorista operó a $1.465 para la compra y $1.515 para la venta en el Banco Nación (BNA). En el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (BCRA), la divisa se ubicó en $1.468,43 para la compra y $1.520,90 para la venta.

