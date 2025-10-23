El consumo no da señales de reactivación: las ventas en supermercados cayeron en agosto por quinto mes al hilo







La facturación, a precios constantes, fue la más acotada desde diciembre de 2024. En mayoristas hubo un leve repunte, desde un piso extremadamente bajo.

Las ventas en supermercados cayeron 0,3% mensual en agosto. Mariano Fuchila

El consumo no dio señales de recuperación en agosto. Las ventas en supermercados sufrieron su quinta caída mensual consecutiva y tocaron un nuevo mínimo de 2025.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Según informó el INDEC este jueves, la facturación, a precios constantes, se contrajo 0,2% respecto de julio. De este modo, el dato de la serie desestacionalizada fue el más bajo desde diciembre del año pasado.

Noticia en desarrollo.-

Temas Consumo

Ventas

Supermercados