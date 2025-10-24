Lo que se dice en las mesas: "alea iacta est", el mercado cruza el Rubicón y espera la reacción del 27-O
El mercado aguarda atento a la reacción oficial del próximo lunes tras los resultados electorales. El Patria cierra un fondo, pero no el de Rodríguez Peña.
-
Top 5 acciones del Panel General en octubre
-
A cuanto cree que el equipo económico que estará el valor del dólar la semana que viene
- Dolarizados casi hasta el cogote ahora solo resta esperar la reacción oficial el próximo lunes a los resultados electorales. Así lo ve el consenso del mercado que entiende que, parafraseando el cruce del Rubicón por Julio César, la suerte está echada (Alea iacta est) y solo falta constatar la performance electoral final del Gobierno libertario y ver cómo será la actitud del Presidente el día después. Incesantes encuentros y reuniones a lo largo y ancho del mercado financiero y de la economía productiva, incluso, en varias residencias diplomáticas extranjeras, en busca de entender cómo serán las reglas del juego a partir del 27 y hasta octubre del 2027. Sin embargo, lo que más llamó la atención fueron la avalancha de consultas de los “researchs” extranjeros a colegas locales procurando algo de esclarecimiento de la coyuntura, antes de emitir nuevos reportes a clientes. En una embajada de Belgrano “R” una especie de “brainstorming”, los diplomáticos dejaron en claro que no entendían ¿Qué pasó?, ¿Cómo el Gobierno llegó a esta situación?, ¿Qué hicieron mal? Incluso algunos que vivieron la hiperinflación de los ’80 en puestos consulares y hoy comandan las embajadas reconocían su escepticismo sobre lo que viene y al fin de cuentas querían saber cuál debería ser el tipo de cambio. Entendían que, según lo recogido entre especialistas, el escenario electoral proyectado sería un triunfo del PJ, pero de menor magnitud del 7-S en Buenos Aires, aunque las claves serían cómo salen Córdoba y Santa Fe, donde un triunfo de Schiaretti lo posicionaría con, alguna, chance para el 2027 como a Llaryora, lo mismo para Pullaro. En tal sentido, hubo muchas preguntas sobre la alianza de estos sectores del centro que sumaron a Chubut, a Santa Cruz y Jujuy. ¿Después del experimento libertario viene algo más normal, más moderado?, ese fue el enigma final. Un tema no menor, en términos de los incentivos que tendrán los distintos actores políticos en colaborar con un Gobierno que salga muy derrotado. Lo que todos entendieron es que a partir del lunes viene otro gobierno, un cambio de gabinete para “aggiornarse”, para intensificar la gestión, y no solo porque unos ministros iban a parar a bancas del Congreso. Mucho ruido aún con el desembarco del personero (Barry) Bennett, a quién todavía no le han sacado la ficha. Sobre el 26-O saben que lo más interesante será la creatividad para interpretar los resultados. Consultas sobre la suerte del ministro Caputo, quién después de su bravuconada “¡Comprá campeón, comprá!” ahora la voz de (Scott) Bessent suena más relevante para el mercado, pero que nadie soslaya que cuenta con el salvavidas del amigo “JP” Jamie, quien colocó a “Pablo” en el Palacio San Martín. Confían en que el amigo Trump no le soltará la mano a Milei si sufre un duro revés electoral. Ahora bien, un diplomático del G-7, planteó el interrogante clave: ¿Cambiará Milei, ahora tejerá alianzas, se moderará, para ganar gobernabilidad? O, la esencia del escorpión será más fuerte, que sobrevivir junto a la rana. Veremos.
- Recién llegado de Washington tras las reuniones anuales del FMI-BM, un banquero que se despachó con la renuncia del canciller Werthein vio la muñeca del JPMorgan en la sucesión, y comentó a colegas financieros que la visión que recogió de gente de Wall Street y de la City londinense es que el rescate de EEUU a Milei no le redundaría un creciente apoyo electoral ni mejora los talones de Aquiles estructurales ni el peso de la deuda, sí, claro, tiende un puente, no solo para llegar al 26-O sino para sobrevivir el resto del mandato y con alguna chance para hacer reformas. En buen romance, sintetizó, los inversores dudan de la factibilidad del plan prometido por Milei. Un economista del Fondo le dijo: si algo nos enseña la historia de Argentina es que sin apoyo político no hay rescate ni blindaje que alcance. Comentó que tanto las notas del Financial Times como The Economist y The Wall Street Journal, críticas del rescate de Trump, se volvieron casi virales entre los inversores. Afuera, explicó, mira si Milei logra, Trump de por medio, a arrimar al tercio de legisladores de la Cámara Baja necesarios para seguir gestionando (con DNU) y mantener el poder de veto. Un par de meses atrás nadie preguntaba de esto en Wall Street, ni en Washington ni Londres, ahora se han convertido en expertos de la intrincada politiquería argentina. Al respecto, el análisis de EIU fue casi un faro para los más neófitos, pero cuyos cuatro escenarios electorales del 26-O carecían de la escencia de la cuestión política. Por eso, todo decanta en qué hace Milei con el resultado, esa es la verdadera cuestión el 27-O, a sabiendas que lo que resta de mandato dependerá de sólidas alianzas políticas. Un colega se lo resumió así: si Milei intenta continuar solo, fracasará, y todo se estancará, y si elige el camino de una alianza aún tiene la chance de avanzar y capaz de ir a la reelección. Otro colega más conspicuo, visitante de la Rosada, agregó otro ingrediente: ¿y Karina, ella también dejará de lado aspirar a una hegemonía violeta, o su hermano tiene la inteligencia emocional para apartarla? Todo muy de pacotilla, nada a la altura de los estadistas. Para romper el hielo un gestor aportó un nuevo ranking de CBonds de colocadores en el mercado primario local, que toma las emisiones convertibles (bonos tipo Plain Vanilla), bonos titulizados, estructurados y con vencimiento mayores a un año de plazo entre enero y setiembre 2025: Banco Galicia lidera con u$s662 millones y 74 emisiones, seguido por Balanz Capital que colocó 75 emisiones por un total de u$s476 millones y Santander Argentina que tomó parte en disposición de colocación de 57 emisiones por u$s468 millones. En el Top 5 también están Banco Comafi y Macro Securities que tomaron parte en disposición de colocación de 50 y 44 emisiones por un total de u$s273 millones y u$s241 millones, respectivamente. El Top Ten incluye a Allaria, Banco Patagonia, BBVA en Argentina, Banco de la Provincia de Buenos Aires y PUENTE Argentina.
- En un coloquial encuentro gastronómico en Puerto Madero, un heterogéneo grupo de “traders” desde millenials hasta hombres cerca del retiro efectivo, hicieron catarsis del momentum. Uno de los más veteranos coincidió con su joven asistente en que hay veces, las más, en que el cuerpo sabe sobre el mercado antes que uno mismo y por eso hay decisiones que parecen imposibles de explicar, cuando algo dentro de uno dice “no entres”, “sal ya”, o “espera un poco más”, sin un razonamiento claro detrás. Lo que despertó la crítica de los fans de los Excel, indicadores técnicos y los gráficos. Entonces, les explicaron a los incrédulos que la historia muestra que, a veces, el cuerpo se adelanta al Excel. Es que, durante años, los veteranos hablan de esa “sensación en el estómago” que aparece justo antes de un gran movimiento del mercado, que algunos han ignorado, y otros han aprendido a escucharla. Lo curioso es que la ciencia ha comenzado a estudiar ese fenómeno, y los resultados son reveladores. El trader veterano les comentó que recientes investigaciones sugieren que las personas con más experiencia en entornos de riesgo desarrollan una sensibilidad corporal más fina: su ritmo cardíaco, su respiración o incluso la tensión muscular cambian fracciones de segundo antes de que sean conscientes de por qué algo no encaja. O sea, cuando el cuerpo habla. En otras palabras: el cuerpo, tras años de aprendizaje y exposición, se convierte en un instrumento de lectura de patrones, capaz de percibir lo que la mente aún no ha procesado, y aquí aparece una lección que muchos traders pasan por alto: la intuición no es suerte, es memoria corporal: cada gráfico analizado, cada pérdida, cada ganancia, cada decisión que costó dormir, deja una huella, y el cerebro archiva todo ese conocimiento en forma de sensaciones, con el tiempo, esas sensaciones se transforman en una brújula silenciosa. El problema es que pocos aprenden a interpretarla. Y algunos confunden esa intuición con impulsividad o miedo; otros la callan por temor a parecer irracionales. Pero los traders más consistentes no luchan contra ella: la escuchan, la contrastan y la integran en su proceso de análisis, sentenció. Tras la “charla TED” apareció el sushi y todo volvió a la normalidad, cruzando data y posiciones, bien lejos del “compliance”. Los más “boneros” opinaron que el mercado todavía no había incorporado tener la cobertura del Tesoro de EE.UU., y del tamaño del que se habla (u$s40.000 millones, casi un salvataje a lo FMI con Macri) que debería haber bajado la incertidumbre sobre el 26-O. Claro que mucho se habla de la “condicionalidad” del “hedge” de Trump-Bessent. Sobre todo, en caso de un escenario catastrófico cómo será el apoyo del Tesoro de EE.UU. mirando al 2027. Los más politizados hablaron de los 2 a 3 millones que inclinan la balanza a última hora, por lo que las encuestas quedan fuera del juego, y del factor “siperismo”, en referencia a los votantes que apoyan, pero ya no se sienten representados. Todo esto anticipa que el 27-O difícilmente baje la volatilidad. Uno de los millenials “puso sobre la mesa”, más bien mostró en la pantalla de su iPhone, la nota del FT que señaló que era poco probable que el plan de desinflación de Milei basado en el tipo de cambio funcione, y que al igual que sus muchos predecesores, se encuentra al borde del fracaso, y que el dinero del rescate puede ahorrar algunos fondos de cobertura, pero no salvará a Argentina, lo que debe hacer es restaurar la estabilidad económica y el crecimiento del país. Los más veteranos comentaron sobre el EMTA en el cual se debatirá sobre las elecciones y los diferenciales de los bonos corporativos de los mercados emergentes y los movimientos de precios en 2026. En tal sentido, ya con los resultados electorales del 26-O en mano, Argentina tendrá un espacio ya reservado en el menú del debate, fundamentalmente, sobre el interrogante si estos frenarán las inversiones de Vaca Muerta. También se analizará si los precios más bajos del petróleo y el acero conducirán a mayores incumplimientos en las empresas de emergentes. La cita es en Nueva York bajo la batuta de Anne Milne (BofA). Participarán, entre otros, Saverio Minervini (Fitch Ratings), Sean Viscount (GoldenTree Asset Management), YM Hong (JPMorgan) y Aayush Sonthalia (PGIM). El que estuvo bien activo fue el Grupo Latin presente en distintos encuentros internacionales, en Viena, en Italia (con Luis Scola en el marco de su proyecto de llevar al Pallacanestro Varese nuevamente a la cima del básquet europeo) y en Londres en una nueva edición de "Argentina in London. Y hablando de inversiones globales, el tema principal en la actualidad es la desinversión del “carry trade” ya que a los asignadores de activos les resulta cada vez más difícil mantener una postura de riesgo integral hasta fin de año. Explican que la tensión geopolítica y económica, sumada al vacío de datos en EEUU, ya ha impulsado un rendimiento superior en las curvas de bonos gubernamentales, y la única sorpresa es que el mercado de divisas haya tardado tanto en reflejar tales temores. En este marco las divisas de alto rendimiento están claramente bajo presión, pero lo singular de la actual ronda de desinversión del “carry” es la fuerte participación de las divisas de bajo rendimiento de Asia-Pacífico, además de las opciones de seguridad tradicionales como el dólar y el franco suizo. Según los expertos, el mercado claramente favorece las economías con alto superávit o ahorro en un entorno de estrés por deuda, y es bien sabido que los mercados de Asia-Pacífico siguen dependiendo mucho menos de las salidas de capital extranjero en comparación con décadas anteriores, por lo que están bien posicionados para mantener la resiliencia en un contexto de aversión al riesgo. En retrospectiva, la evolución actual de los precios también sugiere que también se utilizaron activamente como divisas de financiación. Uno de los comensales más jóvenes aportó un dato irónico: la gestora latinoamericana Patria Investment, de matriz brasileña, anunció el cierre de su quinto fondo de infraestructura (Patria Infrastructure Fund V) con una cartera diversificada de activos, incluyendo sectores de carreteras con peaje, data centers, desalinizadoras de agua, movilidad eléctrica, sanitización y energías renovables donde Brasil, Colombia y Chile tienen una fuerte presencia en el portafolio y es en estos tres países donde ya han completado algunas inversiones y co-inversiones. Se trata del mayor vehículo de esa clase de activo en la región con casi u$s3.000 millones entre compromisos de capital y vehículos relacionados al programa de inversión. Según Patria, hay identificado un mercado relevante y atractivo en la infraestructura latinoamericana, de más de u$s90.000 millones para los próximos 5 a 7 años, a lo largo de sus sectores operacionales clave.
- Temas
- BYMA
- Javier Milei
- Elecciones 2025
Dejá tu comentario