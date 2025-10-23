El dólar oficial minorista operó a $1.455 para la compra y $1.505 para la venta en el Banco Nación (BNA). En el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (BCRA), la divisa se ubicó en $1.464,36 para la compra y $1.518.07 para la venta.
Dólar hoy: a cuánto cerró este jueves 23 de octubre
Conocé a cuánto cotiza el dólar oficial, blue, el dólar MEP y el CCL.
Real blue: a cuánto opera este jueves 23 de octubre
Euro hoy y Euro blue hoy: a cuánto cerraron este jueves 23 de octubre
Las reservas brutas internacionales crecieron u$s418 millones hasta los u$s40.988 millones. Fuentes oficiales mencionaron que el avance de las reservas se debió a la suba de cotizaciones.
En cuanto a los retornos de los plazos fijos que informa el BCRA, la tasa nominal anual (TNA) TAMAR subió levemente hasta el 53,69% (68,98% efectivo), mientras la TNA BADLAR cedió en el 48,13% (61,18% efectivo).
A cuánto opera el dólar oficial hoy, jueves 23 de octubre
En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.479, $10 por debajo respecto del miércoles.
A cuánto se vende el dólar blue hoy, jueves 23 de octubre
El dólar blue se vendió a $1.520 y la brecha con el oficial se ubicó en el 3,1%.
Valor del MEP hoy, jueves 23 de octubre
El dólar MEP cotizó a $1.533,70 y la brecha con el dólar oficial se ubicó en el 3,7%.
Valor del dólar CCL hoy, jueves 23 de octubre
El dólar Contado con Liquidación (CCL) operó a $1.551,33 y la brecha con el dólar oficial es del 4,9%.
Precio del dólar tarjeta hoy, jueves 23 de octubre
El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.956,50.
Cotización del dólar cripto hoy, jueves 23 de octubre
El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.548,97, según Bitso.
Valor de Bitcoin hoy, jueves 23 de octubre
Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s107.937, según Binance.
