Pablo Quirno será el nuevo canciller tras la salida de Gerardo Werthein Por Liliana Franco







Se trata de uno de los integrantes del equipo económico del ministro Luis Caputo, que dejará la Secretaría de Finanzas para ir a la Cancillería.

Pablo Quirno, flamante Canciller tras la salida de Werthein.

El actual secretario de Finanzas, Pablo Quirno, será designado como nuevo canciller tras la salida de Gerardo Werthein, según confirmo Ámbito y luego, reafirmó el Gobierno. Quirno, mantiene una gran relación con el actual ministro de Economía, Luis Caputo. Es conocido como su mano derecha y su fortaleza son los temas financieros.

Su relación de larga data ya tuvo desempeño político: el flamante Canciller fue su jefe de asesores cuando comandó el Ministerio de Finanzas en los años 2017 y 2018. Posteriormente, cuando Caputo pasó al Banco Central, él lo acompañó como director de esta entidad. Cuenta con un posgrado en economía y finanzas de la Universidad de Wharton.

En un comunicado oficial, la Oficina Presidencial de la República Argentina detalló: "El nuevo Canciller será Pablo Quirno, actual Secretario de Finanzas y miembro clave del equipo económico que logró evitar la mayor crisis de la historia del país, y pieza fundamental de la construcción del milagro argentino".

El secretario de Finanzas Pablo Quirno fue designado como Canciller La intempestiva salida de Gerardo Werthein en la semana anterior a las elecciones legislativas del próximo domingo 26 de octubre provocó que el Gobierno acelere su giro en la estrategia de relaciones exteriores, la que - desde este mismo jueves - tendrá su visión centrada en los vínculos económicos y comerciales.

En este sentido, desde el comunicado redactado en Balcarce 78 detallaron: "El Lic. Quirno pondrá foco en abrir la Argentina al mundo, trabajando en los acuerdos comerciales necesarios para dinamizar la economía y construir más y mejores vínculos entre los mercados internacionales y los productores argentinos".

OPRA El comunicado oficial de la Oficina de Presidencia, que confirmó la designación de Quirno como Canciller. @OPRA En este escenario, una de sus principales misiones estará orientada a lograr un tratado de libre comercio con EEUU, un anhelo desde la llegada de Milei al sillón de Rivadavia.