Dólar hoy: a cuánto cotiza este viernes 5 de diciembre

Conocé a cuánto cotiza el dólar oficial, blue, el dólar MEP y el CCL.

El dólar oficial cotizó a $1.420 para la compra y a $1.470 para la venta en el Banco Nación (BNA) . En tanto, en el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (BCRA) , la divisa cotizó a $1.418,54 para la compra y a $1.469,78 para la venta.

En el segmento mayorista , que es la referencia del mercado, el dólar se ubicó en $1.444 .

El dólar blue cotizó en $1.410 para la compra y a $1.430 para la venta , según un relevamiento de Ámbito en cuevas de la city porteña.

El dólar CCL cotiza a $1.508,59 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 3,9%.

El dólar MEP opera a $1.467,69 y la brecha con el dólar oficial es de 1,6%.

Precio del dólar tarjeta hoy, viernes 5 de diciembre

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.911.

Cotización del dólar cripto hoy, viernes 5 de diciembre

El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.502, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, viernes 5 de diciembre

Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s92.600, según Binance.