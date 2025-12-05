El dólar oficial cotizó a $1.420 para la compra y a $1.470 para la venta en el Banco Nación (BNA). En tanto, en el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (BCRA), la divisa cotizó a $1.418,54 para la compra y a $1.469,78 para la venta.
Dólar hoy: a cuánto cotiza este viernes 5 de diciembre
Conocé a cuánto cotiza el dólar oficial, blue, el dólar MEP y el CCL.
Dólar blue hoy: a cuánto opera este viernes 5 de diciembre
Euro hoy y Euro blue hoy: a cuánto operan este viernes 5 de diciembre
A cuánto cotiza el dólar oficial hoy, viernes 5 de diciembre
En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar se ubicó en $1.444.
A cuánto cotiza el dólar blue hoy, viernes 5 de diciembre
El dólar blue cotizó en $1.410 para la compra y a $1.430 para la venta, según un relevamiento de Ámbito en cuevas de la city porteña.
Valor del CCL hoy, viernes 5 de diciembre
El dólar CCL cotiza a $1.508,59 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 3,9%.
Valor del dólar MEP hoy, viernes 5 de diciembre
El dólar MEP opera a $1.467,69 y la brecha con el dólar oficial es de 1,6%.
Precio del dólar tarjeta hoy, viernes 5 de diciembre
El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.911.
Cotización del dólar cripto hoy, viernes 5 de diciembre
El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.502, según Bitso.
Valor de Bitcoin hoy, viernes 5 de diciembre
Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s92.600, según Binance.
