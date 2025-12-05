El euro hoy -sin impuestos- cotizó a $1.637,49 para la compra y a $1.733,79 para la venta, según el promedio de cotizaciones del Banco Central (BCRA).
Euro hoy y Euro blue hoy: a cuánto operan este viernes 5 de diciembre
Mirá a cuánto cotizan el euro oficial y el euro blue.
-
Euro hoy y Euro blue hoy: a cuánto operan este jueves 4 de diciembre
-
Euro hoy y Euro blue hoy: a cuánto operan este miércoles 3 de diciembre
En cuanto a la cotización en el mercado negro de divisas, el euro blue se ubicó a $1.705,75 para la compra y a $1.736,75 para la venta. El euro tarjeta marcó los $2.247,88.
Los países que utilizan la divisa europea como moneda de cambio son: Alemania, Austria, Bélgica, Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, España, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos y Portugal.
A cuánto cotiza el dólar oficial hoy, viernes 5 de diciembre
En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar se ubicó en $1.444.
A cuánto cotiza el dólar blue hoy, viernes 5 de diciembre
El dólar blue cotizó en $1.410 para la compra y a $1.430 para la venta, según un relevamiento de Ámbito en cuevas de la city porteña.
Valor del CCL hoy, viernes 5 de diciembre
El dólar CCL cotiza a $1.508,59 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 3,9%.
Valor del dólar MEP hoy, viernes 5 de diciembre
El dólar MEP opera a $1.467,69 y la brecha con el dólar oficial es de 1,6%.
Precio del dólar tarjeta hoy, viernes 5 de diciembre
El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.911.
Cotización del dólar cripto hoy, viernes 5 de diciembre
El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.502, según Bitso.
Valor de Bitcoin hoy, viernes 5 de diciembre
Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s92.600, según Binance.
Dejá tu comentario