Dólar: en cuánto cerrará el 2025 y qué se proyecta para el primer trimestre de próximo año, según los gurúes de la city

El BCRA publicó el REM de noviembre, en el que los analistas de la city ajustaron proyecciones del tipo de cambio para los próximos meses.

El mercado redujo sus expectativas de aumento en el precio del dólar. Depositphotos

Los analistas de la city volvieron a recortar sus expectativas de devaluación para el tipo de cambio. Los gurúes de la city esperan que el dólar oficial se mantenga dentro de las bandas de cara a los próximos meses, y para 2026 proyectan un incremento levemente por debajo a la inflación.

Así lo reflejaron las estimaciones de 46 consultoras, centros de investigación y entidades financieras que participaron del último Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) del Banco Central (BCRA). El mismo fue realizado entre el 26 y el 28 de noviembre pasado.

dolar blue Dólar, un factor clave para la economía local. Depositphotos La mediana de las proyecciones ubicaron al tipo de cambio mayorista debajo de los $1.500 hacia fin de año, en $1.472,90 para el promedio de diciembre, es decir $27,10 menos que en el relevamiento previo.

Esto arroja una variación interanual esperada de 44,3% (-2,7 p.p. respecto del REM previo). Para el Top 10 de analistas el tipo de cambio nominal promedio esperado para diciembre es $1.480,60.

dolar rem noviembre De cara a los siguientes meses, los analistas avizoran valores por debajo de los cálculos previos para el "billete verde".

Así, para enero, la mediana de las estimaciones colocan al dólar en $1.501 en promedio (+1,9% respecto al precio de fin de 2025); para febrero, lo ubican en $1.528 (+1,8% mensual), y para marzo, en $1.539 (+0,7% mensual). Ya para diciembre de 2026, el conjunto de participantes pronostica un tipo de cambio nominal de $1.720, lo que representa una suba esperada de 16,8% (+0,5 p.p. respecto del REM previo), aunque por debajo de la inflación estimada para el mismo período (19,6%).

