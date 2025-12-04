Paro de colectivos: el Gobierno se desliga del conflicto y asegura que giró los fondos necesarios Por Gonzalo Magliano + Seguir en









A pesar de la medida, se desligaron del conflicto y responsabilizaron a las empresas en caso de que no haya servicios este viernes. UTA todavía no desactivó la medida.

"El sistema está colapsado", afirman desde el Gobierno.

A pocas horas del paro de colectivos anunciado por UTA, el Gobierno se desligó del conflicto y aseguró que giró los fondos necesarios para el pago de salarios en tiempo y forma. "Es responsabilidad del empleador, o sea de las empresas de colectivo que son empresas privadas", afirmaron a Ámbito desde la Secretaría de Transporte. El sindicato todavía no confirmó si sostendrá la medida.

UTA había anunciado un posible paro ante la amenaza de las empresas de pagar sueldos y aguinaldos en cuotas. En un comunicado apuntaron directamente contra el Gobierno y lo responsabilizaron en caso de no alcanzar un acuerdo. Desde la Secretaría de Transporte negaron la acusación: "El Gobierno no tiene que dar ningún subsidio adicional para que las empresas paguen los sueldos. El reclamo de la UTA es inequívoco y político, producto de una interna sindical por la cual deciden levantar un reclamo a Nación cuando no corresponde".

El Gobierno no sólo criticó al sindicato, sino también apuntaron contra las empresas. "No es competencia de la Secretaría de Transporte como se gestionan las empresas privadas con el pago de sus haberes. En caso de haber paros de algunas líneas de colectivos son las empresas las responsables de gestionar los reclamos de sus empleados", aseguraron.

Sistema colapsado Más allá de las críticas a las empresas y UTA, el Gobierno cuestionó principalmente al sistema de Transporte. "Estaba quebrado y colapsado al inicio del Gobierno actual en diciembre del 2023", afirmaron. Según explican, desde entonces buscan reestructurarlo para que no dependa de los recursos públicos.

"Dichas empresas reciben subsidios para cubrir los costos. Nación lleva realizadas múltiples actualizaciones de tarifas para que tengan mayor autonomía, al inicio del Gobierno la tarifa cubría un 8% y el subsidio era del 92%. Hoy la relación es de 36/64, esto hace que tengan menor dependencia del estado para el flujo de fondos", afirmaron.

