Lo que se dice en las mesas: inversores inquietos de que Milei juegue mal el partido con el "Chiqui"

El futbol pasó a la escena principal: el Presidente no viajará al sorteo del Mundial 2026 en medio de su cruzada con Tapia, aliado de Infantino, quien, a su vez, es cercano a Donald Trump.

Los mercados y los inversores ya corren los últimos tramos de las postas 2025 pensando más en el cierre de posiciones antes del alocado período de fin de año que en otra cosa, y la mayoría quiere que nadie haga olas , en el buen sentido. Por ello no extraña en estos días, explicaba un conocido consultor de la City del semillero del BCRA de los ’80, que los clientes pregunten más de la política que de la economía y las finanzas . Escuchaban atentos un grupo de mesadineristas, que ya se habían asegurado el bonus de fin de año, y que aprovecharon la presencia de uno de los analistas políticos más perspicaces del país para interrogarlo sobre un tema que, insospechadamente, desvelaba a muchos en el mercado: el caso Tapia .

¿Por qué? La respuesta tiene que ver con la geopolítica actual, porque si a alguien, en el mundo actual, no hay que disgustar ese es sin duda el presidente Donald Trump . Una pequeña riña barrial, porque eso es el tema Tapia-AFA , pueden poner en riesgo la calidez de la sombra del paraguas trumpista. No hay duda que el faltazo del presidente Milei al sorteo del Mundial 2026 no le cayó nada bien a Donald quien en esta patriada juega con Don Gianni (Infantino) quién además juega con el “Chiqui”. Ya es público y notorio.

Sin embargo, mientras el escándalo argento repiquetea en el universo mediático, analistas e inversores miran con preocupación este desenlace porque temen represalias, o más bien, algún distanciamiento de Washington para con el amigo sudaca. La preocupación, señalaron en el amplio abanico de encuentros y reuniones de gente del mercado, es que la Casa Rosada parece haber soslayado que para Trump esto era muy importante. No solo porque su país es sede del próximo Mundial, además de Canadá y México , que el futbol gana más adeptos en EEUU, que se trata de un importante negocio global , sino que encima se va a desarrollar en medio de las elecciones de medio término para el líder republicano.

Y en este contexto, explicaba el politólogo mencionado, el futbol pasó a ser algo que Trump le presta atención, y en este intrincado juego de la FIFA, Trump juega para Infantino , y el Gianni para Tapia, porque, guste o no, Argentina está en el Top 5 a nivel mundial , es importante, no solo por tener a Messi, y el “Chiqui” está dentro de esta estructura, y será defendido por Donald y Gianni para que siga jugando . Por eso, hubo cierto consenso en que lo mejor para Milei, y la Argentina, era dejar pasar esta riña con Tapia , porque las consecuencias económicas y políticas de un desaire a Trump, de quien depende el andamiaje del plan del “Toto” hasta que no logre acceder a los mercados de deuda, en serio. Como advirtió otro experto en lides geopolíticas, lo mejor es que esta crisis no escale, porque a veces los conflictos escalan por errores de cálculo. O sea, algo que parecía encapsulado en la politiquería mediática local, tiene un ribete internacional insospechado , que puede complicar el horizonte. Ahora todos esperan cuál será la próxima jugada del Gobierno en torno al duelo con el capo de la AFA.

Mientras gran parte del público financiero buscaba luz en el tema Tapia, en el mundillo de las gestoras y del “corporate” y “private banking”, en aras de ir delineando el cierre de los presupuestos de los próximos dos años, las inquietudes se circunscribieron en las proyecciones macro y al respecto la gran mayoría se fueron a sus bunkers con la película de un 2026 bipolar, donde un 30 a 40% de la economía seguirá en bonanza, un 20% salvará los papeles, pero otro 40% estará en problemas.

Por el momento los economistas consultores destacan el crecimiento del 1% solo por arrastre estadístico, con un año en torno al 3% promedio. Nadie se atrevió, ni los más optimistas, a decir que será un buen año. Ven la inflación en baja, pero en torno al 30% anual. Muy comentado el paper (de Temperley, Levy y Gómez) mencionado en esta Sección la semana pasada sobre la experiencia regional en la acumulación de reservas internacionales.

Al respecto, en un banco internacional hubo una especie de taller para analizar la experiencia brasileña y uruguaya (sobre la base de la reciente exposición de Ernesto Talvi en FIEL). Sobre la situación argentina, uno de los economistas, ortodoxo, más respetado, la calificó frente a sus clientes como de “complicada” y arriesgó casi un 50/50 las chances de éxito o fracaso del experimento Milei. Y para bajar la espuma de las expectativas, en derredor de las ansiadas reformas estructurales, marcó un derrotero como para no alentar falsas esperanzas de que el país, finalmente, aprovecha esta nueva oportunidad para ir saliendo de la decadencia.

Un hombre de la política más rancia avisó que el panorama del poder hoy impone que el Gobierno se apure en negociar la aprobación del Presupuesto antes de fin de año, y después ver qué puede sacar de la laboral entre enero y febrero, y algo de la tributaria si le da. Lo que sí tiene que hacer, afirmó a un grupo de empresarios y banqueros a quienes les explicó que Milei debe acelerar el paso, ir cerrando las negociaciones, sobre todo, con los gobernadores, empoderados y bien armados en un nuevo mapa geopolítico donde los alineamientos son más geográficos y luego políticos. Pero esto a Milei le ayudaría a ir ordenando el Congreso.

El riesgo país también estuvo en el orden del día. Los más financistas dejaron entrever que el mercado había perdido las esperanzas de ver un riesgo país más bajo, por el momento, y hoy los fondos y los inversores internacionales estaban más ocupados en hacer “carry” en México y posicionarse largos en Brasil. Algo que sorprendió a varios, fue la defensa de la economía real, en particular de la industria manufacturera, de parte de uno de los economistas liberales más influyentes, quien explicó a sus clientes que la realidad de la nueva geopolítica y de Trump obligaba a no desatender a la industria, porque el proteccionismo y el nacionalismo estaba superando a los prejuicios ideológicos.

Hoy el mundo entero, explicó, solo está preocupado de la destrucción que provocan las importaciones chinas, y no podía ser que cierren 30 empresas, que el Gobierno asista incólume a la ola de despidos y cierre de industrias, cuando el mundo adapta la ideología al mercado. Un economista ex BCRA, ex FMI y de varios bancos de Wall Street y hoy vinculado al private banking doméstico advirtió sobre la subestimación del riesgo Trump quien enfrenta varios frentes no solo en el mundo sino en su país.

Fue también muy comentado el debate entre José De Gregorio, Alejandro Werner, Mónica de Bolle y Mauricio Obstfeld, sobre si Milei después de las elecciones intermedias puede impulsar la transformación económica, en Washington. Algunos que participaron del evento, intercambiaron fichas y recogieron que había cierta intranquilidad por las posiciones globales en acciones tecno y sobre todo en las IA.

Un operador señaló que en Asia hubo un fuerte traspaso de Bonos del Tesoro de EEUU a papeles de IA, de parte de fondos de pensiones, de gestoras y bancos, algo similar a lo que hacen los bancos centrales con el oro. De modo que un retroceso de los papeles IA pueden jaquear a los mercados globales. En el ámbito local, varios comentarios sobre la diferente visión del propio Milei y del BCRA sobre la acumulación de reservas. Y sobre Milei, de quien más se habla es de Karina, quien es la gran ganadora del 26-O, y su tríada de Menem para ejercer el poder, porque a Martin, y a Lula ahora sumaron a un tal Sharif, quien comanda la juventud de LLA. De modo que tampoco, recomendaban en un zoom, subestimar al clan Menem, brazo ejecutor de la hermana del Presidente.