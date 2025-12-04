Paro de colectivos: la UTA define si sostiene la medida de fuerza

El gremio de choferes definirán este jueves si mantienen el paro que fue anunciado para el viernes 5 de diciembre. La medida surgió en respuesta a la decisión empresarial de abonar los salarios del mes en curso y el aguinaldo en cuotas.

La UTA espera la regularización de los salarios para levantar el paro.

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) definirá este jueves si habrá paro de colectivos el próximo viernes 5 de diciembre. La medida surgió en medio de un conflicto con el Gobierno por la decisión empresarial de abonar los salarios del mes en curso y el aguinaldo en cuotas.

En detalle, esta mañana el Gobierno aprobó una nueva matriz de costos y compensaciones tarifarias para las empresas de colectivos urbanos y suburbanos que recorren el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Ante esto, las autoridades nacionales afirman que el pago de los sueldos y aguinaldo se normalizará a la brevedad. Resta saber la definición que tomará el gremio.

En su comunicado original - que data de dos semanas atrás - la UTA justificó su medida y apunto contra la Casa Rosada por el posible paro: "El Gobierno será responsable que los trabajadores realicen un paro para que perciban en tiempo y forma los salarios que han ganado y que constituyen el sustento de sus familias , ante la amenaza de las Cámaras Empresarias de pagar los salarios en dos partes y de fraccionar en cuotas el aguinaldo”.

Por su parte, Roberto Fernández, secretario general del gremio, sostuvo que la medida de fuerza surge en respuesta a la amenaza de las cámaras empresariales con pagar los salarios en dos partes y de fraccionar en cuotas el aguinaldo.

El paro amenaza con afectar a los usuarios de este medio de transporte ubicados en el AMBA. Por el momento, el sindicato no ratificó la medida y se espera que la sostengan en caso de que los choferes no perciban su salario completo - y el medio aguinaldo de diciembre - durante esta jornada.

El Gobierno aprobó nueva matriz de costos y compensaciones tarifarias en el AMBA

Este mismo jueves aprobó una nueva matriz de costos y compensaciones tarifarias para las empresas de colectivos urbanos y suburbanos que operan en el AMBA. La medida busca responder a los reclamos de las empresas por más fondos para poder sostener el servicio de transporte.

La actualización esta fijada para los meses de noviembre y diciembre de 2025. Sin embargo, podrá mantenerse para los períodos mensuales subsiguientes “hasta tanto se apruebe un nuevo cálculo de costos”.

aviso_335532 La medida fue oficializada en el Boletín Oficial de la fecha. Boletín Oficial

Sobre el conflicto salarial, la resolución tomó en cuenta el incremento del salario básico conformado para el conductor de corta y media distancia en AMBA, el rubro Viáticos/Reintegro de Gasto y, también, el "Premio Estímulo" para la zona del Gran La Plata.

La matriz de costos también tuvo en cuenta otros costos, a saber; precio del gasoil (e impuestos); valor de insumos y servicios; precio del parque móvil y el costo de póliza de seguro de responsabilidad de civil.

La medida también aprobó los montos de las compensaciones tarifarias a distribuir a los prestadores de los servicios de transporte público de pasajeros por automotor de carácter urbano y suburbano tanto para el AMBA como para ciudades del interior del país.