4 de diciembre 2025 - 09:52

Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este jueves 4 de diciembre

Toda la información sobre el dólar, las acciones y los bonos.

Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

Este jueves, se espera que el BCRA publique el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) de noviembre de 2025 y en EEUU, habrá un nuevo informe de desempleo. En el panorama local, continúa la mirada sobre las tasas, que baja el rendimiento de los activos frente a la inflación.

Wall Street opera con leves subas y trasluce confianza en un próximo recorte de tasas de la Fed

Las acciones en Asia y Europa marcan el ritmo este jueves, mientras que Wall Street se mantiene neutra en el premarket, ya que los inversores apuestan a que un recorte de los tipos de interés por parte de la Reserva Federal (Fed) ayudaría a impulsar el rally alcista hasta finales de año.

El Banco Mundial advirtió que los países en desarrollo enfrentan altos costos de deuda: el 54% está en riesgo

El Banco Mundial advirtió que los países en desarrollo siguen enfrentando fuertes riesgos financieros, a pesar de una leve mejora en las condiciones globales de financiación.

Diálogos de Wall Street: la Bolsa especula que el desempleo presione a la Fed a bajar tasas

La economía destruye empleo, pero no las expectativas de la Bolsa. Los temores a una corrección se hicieron a un lado, y otra vez el mercado bull consigue abrirse paso. ¿Cómo se justifica, Gordon Gekko? ¿Cuáles son las razones que despejaron las dudas de noviembre y les cambiaron el semblante a las acciones?

Por José Siaba Serrate

Dólar: el fin del cepo para los ahorristas no frenó la expansión de fintechs cripto, que cierran un 2025 al alza

Las fintechs cripto que operan en Argentina, tanto locales como internacionales, cierran un 2025 caracterizado por el escándalo de LIBRA, pero sobre todo por la salida del cepo cambiario para los compradores minoristas a mediados de abril. Desde el sector aseguraron que, si bien hubo algunas modificaciones en el comportamiento financiero a partir de ese momento, el crecimiento de volumen y usuarios de plataformas cripto se mantuvo a lo largo del año.

Dólar hoy: a cuánto cotiza este jueves 4 de diciembre

El dólar oficial cotizó a $1.430 para la compra y a $1.480 para la venta en el Banco Nación (BNA). En tanto, en el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (BCRA), la divisa cotizó a $1.423,91 para la compra y a $1.475,49 para la venta.

