Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este jueves 4 de diciembre

El dólar oficial cayó y continúa la pax cambiaria en el comienzo del último mes del año. El dólar mayorista bajó $2 a $1.453 y se mantuvo a 4,1% del techo de la banda cambiaria del Banco Central (BCRA), actualmente ubicada en $1.512,5, mientras que las cotizaciones del blue y los financieros también descendieron.
Wall Street opera con leves subas y trasluce confianza en un próximo recorte de tasas de la Fed
Las acciones en Asia y Europa marcan el ritmo este jueves, mientras que Wall Street se mantiene neutra en el premarket, ya que los inversores apuestan a que un recorte de los tipos de interés por parte de la Reserva Federal (Fed) ayudaría a impulsar el rally alcista hasta finales de año.
