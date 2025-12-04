Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este jueves 4 de diciembre

Live Blog Post

Dólar: el fin del cepo para los ahorristas no frenó la expansión de fintechs cripto, que cierran un 2025 al alza

Las fintechs cripto que operan en Argentina, tanto locales como internacionales, cierran un 2025 caracterizado por el escándalo de LIBRA, pero sobre todo por la salida del cepo cambiario para los compradores minoristas a mediados de abril. Desde el sector aseguraron que, si bien hubo algunas modificaciones en el comportamiento financiero a partir de ese momento, el crecimiento de volumen y usuarios de plataformas cripto se mantuvo a lo largo del año.