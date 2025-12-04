Gurúes de la city empeoraron sus proyecciones de inflación: prevén 2,3% para noviembre y más de 30% en 2025 + Seguir en









El Banco Central publicó un nuevo REM, realizado entre el 26 y el 28 de noviembre. Participaron 46 consultoras, centros de investigación y entidades financieras.

El mercado espera una inflación de más de 30% para 2025. Depositphotos

Los gurúes de la city empeoraron sus expectativas de inflación para los próximos meses. Como contracara positiva, mejoraron las expectativas de crecimiento para el Producto Bruto Interno (PBI).

Este jueves el Banco Central (BCRA) publicó un nuevo Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), realizado entre el 26 y el 28 de noviembre. Según las 46 consultoras, centros de investigación y entidades financieras que participaron, la inflación de noviembre habría sido del 2,3%, 0,4 puntos porcentuales (p.p) por encima de lo que se esperaba en el REM de octubre.

image Esto se da en un contexto de aceleración en el aumento de precios de los alimentos. Fundamentalmente resaltan los incrementos que viene arrojando la carne; para este producto, EcoGo reportó un alza de 5,8%, mientras que para diciembre la mayoría de las consultoras estima una dinámica parecida.

Bajo este escenario, los pronósticos para el Índice de Precios al Consumidor (IPC) se elevaron para cuatro de los próximos cinco meses. Según el mercado, la suba acumulada de todo 2025 sería del 30,4% (+0,8 p.p por encima de la estimación previa), aunque para 2026 estiman un 19,6%.

Tras ajustes en la serie de INDEC, el mercado mejoró sus proyecciones para el PBI Por el contrario, las proyecciones sobre actividad económica mostraron una importante mejora. Para el último trimestre del año la city aguarda un alza del 0,5% (en el REM previo había proyectado una merma de 0,5%), por lo cual, en caso de cumplirse, en 2025 el PBI mostraría un avance del 4,4%, cuando en octubre el crecimiento esperado era de 3,9%.

Vale remarcar que este cambio se da luego del ajuste al alza que hizo el INDEC para datos viejos de su serie desestacionalizada del Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE). Debido a que el organismo corrigió siete de los ochos datos previos a septiembre, la economía arrojó un incremento en el segundo trimestre, contrario a la caída que esperaba el sector privado, por lo cual logró evitar la recesión técnica. Desde el instituto oficial de estadísticas públicas explicaron que estos ajustes son habituales y que responden fundamentalmente a cuestiones metodológicas y al desempeño del sector de intermediación financiera. Sobre este último rubro, economistas subrayaron la relevancia que tuvieron las elevadas tasas activas a la hora de explicar las variaciones positivas. En cuanto al dólar, el mercado espera que corra por debajo de la inflación. Para fines de este año el tipo de cambio esperado es de $1.473, mientras que para diciembre de 2026 es de $1.720, lo cual reflejaría un aumento del 16,8%. Respecto de las tasas, prevé un rendimiento nominal anual del 32% para los plazos fijos mayoristas a fines del mes en curso. Hacia adelante, proyecta una reducción al 20,9% hacia el epílogo del año próximo. Por último, el informe del BCRA exhibió una mejora para las expectativas del superávit comercial de 2025, pero una tenue desmejora para el superávit fiscal. Para la tasa de desempleo, no hubo cambios en las proyecciones.

