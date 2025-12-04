Según la UCA, la pobreza bajó al 36,3% en el tercer trimestre, pero advierte por el alto nivel de estrés en la vida cotidiana + Seguir en









La pobreza medida por ingresos bajó al 36,6% en el tercer trimestre de este año, tras haber alcanzado en igual período de 2024 el 45,6%.

Según la UCA la pobreza cayó en el tercer trimestre del 2025 de forma interanual.

La tasa de pobreza en la Argentina se ubicó en 36,3% al cierre del tercer trimestre, mientras que la indigencia afectó al 6,8%, según el último informe del Observatorio de la Deuda Social (ODSA) que elabora la Universidad Católica Argentina (UCA).

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

De acuerdo con los números del estudio, que publicó el Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA (ODSA-UCA), la pobreza medida por ingresos bajó al 36,6% en el tercer trimestre de este año, tras haber alcanzado en igual período de 2024 el 45,6%.

Durante el año pasado, la pobreza había llegado al valor más alto de la serie desde 2005, y ahora cayó a su nivel más bajo desde 2018.

En tanto, la indigencia en el tercer trimestre de este año se estableció en el 6,8%, cifra que marca una baja frente al 11,2% de igual período de 2024.

Temas Pobreza

UCA