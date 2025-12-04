La tasa de pobreza en la Argentina se ubicó en 36,3% al cierre del tercer trimestre, mientras que la indigencia afectó al 6,8%, según el último informe del Observatorio de la Deuda Social (ODSA) que elabora la Universidad Católica Argentina (UCA).
Según la UCA, la pobreza bajó al 36,3% en el tercer trimestre, pero advierte por el alto nivel de estrés en la vida cotidiana
La pobreza medida por ingresos bajó al 36,6% en el tercer trimestre de este año, tras haber alcanzado en igual período de 2024 el 45,6%.
De acuerdo con los números del estudio, que publicó el Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA (ODSA-UCA), la pobreza medida por ingresos bajó al 36,6% en el tercer trimestre de este año, tras haber alcanzado en igual período de 2024 el 45,6%.
Durante el año pasado, la pobreza había llegado al valor más alto de la serie desde 2005, y ahora cayó a su nivel más bajo desde 2018.
En tanto, la indigencia en el tercer trimestre de este año se estableció en el 6,8%, cifra que marca una baja frente al 11,2% de igual período de 2024.
