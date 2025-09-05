El dólar oficial operó a $1.340,35 para la compra y a $1.382,69 para la venta en el promedio de las entidades financieras que publica el Banco Central (BCRA). En tanto, en el Banco Nación (BNA), el billete cotizó a $1.335 para la compra y $1.375 para la venta.
Dólar hoy: a cuánto cotiza este viernes 5 de septiembre
Conocé a cuánto cotiza el dólar oficial, blue, el dólar MEP y el CCL.
Dólar blue hoy: a cuánto opera este viernes 5 de septiembre
Euro hoy y Euro blue hoy: a cuánto se ofrecen este viernes 5 de septiembre
El dólar blue se vendió a $1.365, según un relevamiento de Ámbito en las cuevas de la city.
A cuánto opera el dólar oficial hoy, viernes 5 de septiembre
En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, la cotización subió $1 a $1.362,50.
A cuánto se vende el dólar blue hoy, viernes 5 de septiembre
El dólar blue operó a $1.365 y la brecha con el oficial mayorista quedó en el 0,2%.
Valor del MEP hoy, viernes 5 de septiembre
El dólar MEP cotizó a $1.382,69 y la brecha contra el mayorista cerró al 1,5%.
Valor del dólar CCL hoy, viernes 5 de septiembre
El dólar Contado con Liquidación (CCL) operó a $1.383,18, por lo cual la brecha es de 1,5%.
Precio del dólar tarjeta hoy, viernes 5 de septiembre
El dólar tarjeta o turista, y el dólar ahorro (o solidario), equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.787,50.
Cotización del dólar cripto hoy, viernes 5 de septiembre
El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.378, según Bitso.
Valor de Bitcoin hoy, viernes 5 de septiembre
El Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s109.817, según Binance.
