Dólar hoy: a cuánto cotiza este viernes 5 de septiembre

El Tesoro continúa interviniendo en el mercado cambiario para contener al dólar.

El dólar oficial operó a $1.340,35 para la compra y a $1.382,69 para la venta en el promedio de las entidades financieras que publica el Banco Central (BCRA) . En tanto, en el Banco Nación (BNA), el billete cotizó a $1.335 para la compra y $1.375 para la venta.

El dólar blue se vendió a $1.365 , según un relevamiento de Ámbito en las cuevas de la city.

En el segmento mayorista , que es la referencia del mercado, la cotización subió $1 a $1.362,50.

El dólar blue operó a $1.365 y la brecha con el oficial mayorista quedó en el 0,2%.

El dólar MEP cotizó a $1.382,69 y la brecha contra el mayorista cerró al 1,5%.

Valor del dólar CCL hoy, viernes 5 de septiembre

El dólar Contado con Liquidación (CCL) operó a $1.383,18, por lo cual la brecha es de 1,5%.

Precio del dólar tarjeta hoy, viernes 5 de septiembre

El dólar tarjeta o turista, y el dólar ahorro (o solidario), equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.787,50.

Cotización del dólar cripto hoy, viernes 5 de septiembre

El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.378, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, viernes 5 de septiembre

El Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s109.817, según Binance.