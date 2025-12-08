El feriado inesperado de diciembre para recargar energías para las Fiestas + Seguir en









De cara a Navidad y Año Nuevo, habrá varios afortunados que podrán gozar de una grata novedad en el calendario de feriados.

El calendario de feriados de diciembre trae una última gran sorpresa. Freepik

En la recta final del año, es normal mirar de reojo el calendario para buscar los feriados más conocidos: Navidad y Año Nuevo. Pero de cara al cierre del 2025 y comienzos del 2026, aparece una jornada particular que favorecerá a muchos y ofrecerá un descanso previo a los brindis en familia.

Quienes puedan aprovechar este día no laborable, que no será para todos los argentinos, tendrán un asueto ideal para recargar energías. Ya sea una escapada entre semana o quedarse en casa con la familia, será una alternativa excelente tanto para trabajadores como para estudiantes.

Feriados Descanso Este asueto beneficiará a muchos con un descanso inesperado en diciembre. Shutterstock Por qué es feriado el 11 de diciembre de 2025 Cabe remarcar que este día no formará parte del calendario de feriados a nivel nacional y afectará a un sector de la Provincia de Buenos Aires. También hay que aclarar que será una jornada no laborable, por lo que impactará principalmente en el sector público y en los empleados del Banco Provincia.

Esto se debe a que el jueves 11 de diciembre el partido de Tres Lomas celebrará su aniversario fundacional, pero no será el único. La localidad de Balneario Marisol, del partido de Coronel Dorrego, estará de festejos también, ya que ese mismo día, pero varios años atrás, fue fundada.

Feriados 2026: calendario de inamovibles y trasladables Feriados inamovibles 1° de enero : Año Nuevo.

16 y 17 de febrero : Carnaval.

24 de marzo : Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.

2 de abril : Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.

3 de abril : Viernes Santo.

1° de mayo : Día del Trabajador.

25 de mayo : Día de la Revolución de Mayo.

20 de junio : Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano.

9 de julio : Día de la Independencia.

8 de diciembre : Inmaculada Concepción de María.

25 de diciembre: Navidad. Feriados trasladables 17 de junio : Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes.

17 de agosto : Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.

12 de octubre : Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

20 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional.

