Dólar hoy: a cuánto opera este jueves 2 de octubre

Conocé a cuánto cotiza el dólar oficial, blue, el dólar MEP y el CCL.

El dólar oficial se vende a $1.456,89 y se compra a $1.403,13 en el promedio de las entidades financieras que publica el Banco Central (BCRA) . En tanto, en el Banco Nación (BNA), el billete se ubica $1.400 para la compra y $1.450 para la venta.

Las reservas brutas internacionales crecieron en u$s1.857 millones, hasta los u$s42.231 millones, el valor más alto desde el 5 de agosto. Fuentes oficiales explicaron a Ámbito que esto fue explicado por la vuelta de los movimientos de bancos que compensan las salidas de los últimos días de septiembre.

En paralelo, las tasas nominales volvieron a subir. En términos anuales, la TAMAR avanzó desde el 41,50% hasta el 42,38% (50,32% efectivo), mientras que la Badlar lo hizo desde el 39,63% hasta el 41% (49,60% efectivo).

En el segmento mayorista , que es la referencia del mercado, el dólar cotiza a $1.423 .

El dólar blue se vende a $1.460 para la venta y la brecha con el oficial se ubica en el 2,6%.

Valor del MEP hoy, jueves 2 de octubre

El dólar MEP opera a $1.526,69 y la brecha con el dólar oficial queda en el 7,3%.

Valor del dólar CCL hoy, jueves 2 de octubre

El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotiza a $1.574,32 y la brecha con el dólar oficial se ubica en el 10,6%.

Precio del dólar tarjeta hoy, jueves 2 de octubre

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.885.

Cotización del dólar cripto hoy, jueves 2 de octubre

El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.540,54, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, jueves 2 de octubre

Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s117.67, según Binance.