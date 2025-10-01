Efecto restricciones: el dólar blue quedó rezagado frente los financieros y la brecha con el MEP tocó récord de 20 meses







En medio de la tensión cambiaria, el dólar blue subió en cuatro de las últimas cinco jornadas, pero aún así quedó bastante rezagado respecto del MEP y el CCL. Sucedió en gran parte por el efecto del restablecimiento de las restricciones cruzadas para operar simultáneamente en el mercado libre de cambios (MLC) y los financieros.

El informal cerró este miércoles 1° de octubre a $1.440 para la compra y a $1.460 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito. La brecha con el tipo de cambio oficial cedió al 2,6%, dado que el mayorista creció en mayor proporción.

Asimismo, el blue terminó 4,4% por debajo del MEP, lo cual significó el mayor spread desde febrero de 2024. Vale recordar que los financieros vienen trepando fuerte desde fines de la semana pasada tras la normativa del Banco Central (BCRA) que le impide, a quienes compran dólares a precio oficial, vender en los financieros.

El objetivo de esta medida fue frenar un "rulo" que estaba agregando más leña al fuego a la demanda en el MLC. La previsible contracara era que iba a crecer la brecha, lo cual refleja que las expectativas de devaluación lejos están de disiparse.

El mercado no confía en la sostenibilidad del actual esquema cambiario de bandas, por lo cual la demanda de cobertura no solo se observa en la compra de billetes sino también en el segmento de dólar futuro y bonos dólar linked.

A cuánto operó el dólar oficial hoy, miércoles 1 de octubre En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.423. Valor del MEP hoy, miércoles 1 de octubre El dólar MEP opera a $1.526,69 y la brecha con el dólar oficial queda en el 7,3%. Valor del dólar CCL hoy, miércoles 1 de octubre El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotiza a $1.574,32 y la brecha con el dólar oficial se ubica en el 10,6%. Precio del dólar tarjeta hoy, miércoles 1 de octubre El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.885. Cotización del dólar cripto hoy, miércoles 1 de octubre El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.540,54, según Bitso. Valor de Bitcoin hoy, miércoles 1 de octubre Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s117.67, según Binance.