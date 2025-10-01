Triple femicidio: Perú expulsó a Matías Ozorio, mano derecha de "Pequeño J"

Por su parte, Tony Janzen Valverde Victoriano, presunto ideólogo del crimen, también fue detenido en Perú pero al tener nacionalidad de ese país deberá ser sometido a un juicio de extradición.

Miguel Matías Ozorio , acusado de ser la mano derecha de " Pequeño J ", principal apuntado por el triple femicidio en Florencio Varela , fue expulsado de Perú, donde fue detenido este martes junto al líder de la banda narco. El vuelo saldrá desde el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez de Lima y llegará a la Argentina en las próximas horas.

A diferencia del joven de 28 años, Tony Janzen Valverde Victoriano , conocido como "Pequeño J" , presunto ideólogo del crimen, también fue detenido en Lima este martes por la noche, aunque al ser ciudadano peruano, será sometido a un juicio de extradición y su llegada a la Argentina no tiene fecha. Mientras tanto, permanece bajo custodia de las autoridades de Perú.

El fiscal del caso, Adrián Arribas, confirmó la deportación a la agencia Noticias Argentinas y dictó el secreto de sumario hasta mañana. A su vez, reconoció que "no sabe" si Ozorio será extraditado este miércoles a la Argentina.

Por su parte, el coronel Pérez Pizarro , miembro de Inteligencia de la División Antidrogas de la Policía Nacional de Perú, informó que el Departamento de Migraciones local emitió la resolución que dictamina su expulsión.

"Actualmente se vienen haciendo las coordinaciones con las autoridades policiales argentinas para efectuar su entrega" , expresó el oficial, quien agregó que el implicado se encuentra a cargo de la División de Extranjería peruana.

Patricia Bullrich respondió cuándo podrían llegar a la Argentina Ozorio y "Pequeño J"

Esta mañana, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich se refirió a la situación de los acusados y consideró que "lo ideal es que ambos lleguen juntos a la Argentina". En particular, señaló que en el caso de Ozorio, "por ser argentino —aunque no merezca esa condición por haber cometido un asesinato— será expulsado de Perú, lo que evita un proceso de extradición. Es un trámite rápido que puede resolverse en pocos días", había anticipado.

Respecto a Valverde Victoriano reiteró que "deberá atravesar un proceso de extradición que, seguramente, será más extenso y dependerá de los tiempos de la Justicia peruana".

"Las autoridades se comprometieron a hacerlo lo más rápido posible. Nuestra gestión apunta a que ambos estén aquí cuanto antes, para que las tres familias puedan encontrar algo de paz. La Justicia no repara el dolor, pero sí puede dar tranquilidad", respondió Bullrich ante la consulta de cuándo llegarían los dos sospechosos.

Ozorio fue detenido el martes por la mañana en el cruce de la avenida Mendiola y Panamericana Norte, en el distrito Los Olivos, en Lima, y se cree que iba camino a encontrarse con "Pequeño J" pero alegó haber estado en la zona tras ser engañado.

El operativo incluyó la participación de la Policía Nacional de Perú e Interpol de la Policía Federal Argentina (PFA). Aún se desconoce qué rol tendría en el hecho.